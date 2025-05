Un Posto al Sole Anticipazioni 20 maggio 2025: Luca trova aiuto in Gianluca mentre Niko combina un disastro con Giulia

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le anticipazioni e le trame della puntata di Un Posto al Sole in onda il 20 maggio 2025 su Rai3. Nell'episodio della Soap di Rai3 vedremo che Luca si confiderà con Gianluca Palladini mentre Manuela proverà a prendere il posto di Micaela in radio.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 20 maggio 2025, alle ore 20.50 su Rai3, Luca sarà contento di aver ritrovato Gianluca. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il De Santis si confiderà con il ragazzo e gli rivelerà i motivi che lo hanno spinto a lasciare Napoli. Intanto, in città, Giulia continuerà a essere molto nervosa e purtroppo Niko non le sarà d'aiuto e contribuirà ad aumentare la sua angoscia. Il ragazzo, invece che aiutare sua madre, si troverà a peggiorare la situazione e a rendere la Poggi ancora più ostile. Roberto deciderà di affrontare Gennaro per convincerlo a non abbandonare il sostegno economico a Radio Golfo 99 mentre Manuela si presenterà da Elena e farà un provino per prendere il posto di Micaela nel programma condotto da Michele. Ma avrà successo?

Un Posto al Sole Anticipazioni 20 maggio 2025: Luca trova sostegno in Gianluca Palladini

Luca è fuggito da Napoli con il chiaro intento di non essere e nemmeno diventare un peso per nessuno. Il De Santis ha le idee chiare su come deve andare il suo futuro e di certo non lascerà che Giulia rinunci alla sua vita e alla sua libertà per stare dietro a lui. I progetti di matrimonio che la Poggi ha cominciato a fare, hanno accelerato le sue mosse e lo hanno spinto ad andarsene il più in fretta possibile. Luca ha ritrovato Gianluca Palladini e sarà molto felice di rivederlo ma soprattutto di potersi confidare con lui. Il medico gli confesserà tutto, dalle sue ansie ai suoi progetti futuri. Il figlio di Alberto lo sosterrà oppure deciderà di correre a informare la famiglia Poggi affinché l’ex marito di sua madre non rimanga da solo?

Un Posto al Sole: Roberto affronta Gennaro per sostenere la radio

Elena vuole rilanciare la radio ma ha un problema da risolvere: trovare i soldi che le permettano di farlo. La Giordano non avrà in Gagliotti un alleato, almeno sino a ora e Roberto sarà costretto a intervenire. Ferri deciderà di affrontare il suo socio e di spingerlo a non ritirare il suo sostengo all’emittente, tramite le sue pubblicità. Ma Gennaro accetterà di farlo? Elena con il suo fascino – che non lascia l’imprenditore indifferente – riuscirà a convincerlo a darle questa opportunità oppure dovrà rinunciarvi, vedendo qualsiasi suo progetto crollare come un castello di carte?

Manuela pronta a lavorare in radio? Ecco cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole

Manuela penserà di prendere il posto di Micaela in radio. La zia di Jimmy si presenterà al provino del programma di Michele e cercherà di capire se è o no portata per stare dietro al microfono. Intanto Giulia è in angoscia per la fuga di Luca e vorrebbe riuscire a rimettersi in contatto con il De Santis. Niko cercherà di rassicurare la madre ma lo farà in un modo talmente maldestro che finirà per peggiorare la situazione e a renderla ancora più nervosa. La Poggi si infurierà con il figlio e penserà di prendere da lui le distanze, ritenendolo incapace di capirla.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 19 al 23 maggio 2025.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.