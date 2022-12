Un Posto al Sole Anticipazioni 2 dicembre 2022: Alberto scatena la sua ira. Federico ha rischiato di morire!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 2 dicembre 2022. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Alberto è furioso. Chi ha fatto del male a suo figlio la pagherà cara.

Alberto e Clara hanno vissuto attimi di puro terrore. A causa di un giocattolo difettato, Federico ha rischiato di farsi molto male. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata della Soap in onda il 2 dicembre 2022, alle ore 20.50 su Rai3, il Palladini ricorrerà all vie legali per prendersi la sua vendetta. L'avvocato minaccerà i responsabili della fabbricazione e della vendita sul mercato dei giocattoli difettati e vorrà andare in fondo alla questione. Intanto Niko continuerà a cercare i soldi necessari per mettere a segno la vendetta sua e di Manlio, mentre il Picardi incontrerà il detenuto che sarà loro complice. Raffaele invece parlerà a cuore aperto con Viola e le farà capire perché Rosa le è così ostile.

Alberto vuole vendetta: ecco cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 2 dicembre 2022

Una giornata che avrebbe dovuto essere felice, si è trasformata in un incubo per Alberto e Clara. I due hanno temuto per la vita di Federico. Il piccolo, a causa di un giocattolo difettato – ricevuto in regalo da Marika – ha rischiato di farsi molto male. Passati i momenti di puro panico, il Palladini ha deciso di prendersi la sua vendetta e di punire i responsabili della fabbricazione del gioco e della sua messa in vendita. Nella puntata del 2 dicembre 2022 lo vedremo minacciare le persone coinvolte nel fatto, pronto a passare per le vie legali. Chi ha fatto male a suo figlio dovrà pagare.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Niko e Manlio sempre più scatenati

Niko ha detto sì a Manlio e ha accettato di aiutarlo nella sua vendetta. Il Poggi sta cercando in tutti i modi di procurarsi i soldi necessari a realizzare il loro piano e nella puntata che vedremo, sarà sempre più agitato per questa ricerca. Intanto Manlio è pronto a incontrare il detenuto che sarà loro complice e che permetterà di colpire Valsano senza incorrere in sospetti. Riusciranno i due a portare a termine i loro insani propositi oppure qualcuno interverrà prima che Niko faccia qualche sciocchezza che possa far male a lui e procurare problemi pure a Jimmy?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Raffaele apre gli occhi a Viola

Nella puntata di Un Posto al Sole del 2 dicembre 2022 vedremo Viola crucciarsi ancora del fatto che Rosa continua a remarle contro. A farle capire dove sta sbagliando e perché l'ex compagna di Damiano ce l'abbia con lei, sarà Raffaele. Sarà il Giordano a dirle che la donna prova gelosia nei suo confronti e che forse non vorrebbe essere messa in discussione come madre. La Bruni capirà di dover usare una nuova strategia, forse usando un po' di più la solidarietà femminile?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.