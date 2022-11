Un Posto al Sole Anticipazioni 28 novembre 2022: Niko dice sì a Manlio. Sarà vendetta!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 28 novembre 2022. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Niko farà di tutto per potersi procurare i soldi necessari a mettere in pratica il piano di Manlio. Intanto per Bianca ci sarà una brutta sorpresa.

Per Niko saranno momenti molto concitati. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata del 28 novembre 2022, in onda su Rai3 alle 20.50, vedremo il Poggi più scatenato che mai. Il ragazzo ha deciso di dar retta a Manlio e dovrà procurarsi i soldi necessari per mettere in atto il loro piano di vendetta. L'avvocato ha ormai ceduto al lato oscuro. Intanto Bianca sarà molto delusa dall'esito della festa a sorpresa organizzata per Antonello mentre Samuel dovrà cercare di calmare i toni accesi tra Speranza e le gemelle Cirillo. Tra le ragazze è guerra aperta. Ecco la Trama completa dell'episodio della Soap.

Niko ha detto sì alla vendetta: ecco cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 28 novembre 2022

Niko è in preda alla rabbia. La morte di Susanna l'ha distrutto e il ragazzo non sembra in grado di superarla, almeno non senza prendersi la sua vendetta. L'incontro con Manlio ha scatenato nel Poggi un desiderio di giustizia solitaria, che lo spingerà a lasciarsi inghiottire dal lato oscuro. Il piano del Picardi non solo è fattibile ma deve essere messo in pratica, il prima possibile. Per questo, nella puntata di Un Posto al Sole del 28 novembre 2022, vedremo Niko impegnato nel cercare un modo per procurarsi, il più velocemente possibile i soldi necessari per mettere in atto l'organizzazione di Manlio. Il figlio di Giulia sta per combinare qualcosa di cui potrebbe pentirsi e nessuno sembra rendersi conto di quanto sta succedendo.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Bianca delusa dalla festa a sorpresa

Bianca ha deciso di aiutare Antonello ad avere finalmente una festa di compleanno. La piccola Boschi si è impegnata tantissimo a realizzare una sorpresa per il suo amichetto, per cui ha preso una bella cotta. Purtroppo però, come vedremo nella puntata di Un Posto al Sole del 28 novembre 2022, il suo impegno non verrà ripagato. Qualcosa infatti non andrà per il verso giusto e l'esito di tutta la giornata sarà ben diverso da quello sperato. Angela e Franco dovranno sostenere il morale della loro bambina mentre Viola potrà usare questo evento per preparare una lezione da fare ai suoi alunni.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Samuel tra tre fuochi

Micaela e Manuela si sono trasferite nell'appartamento di Alberto e questo ha scatenato una vera e propria faida nel seminterrato. La presenza chiassosa delle gemelle, ha rovinato l'intimità nella vita di Speranza e Samuel e l'Altieri, dopo aver tentato invano di chiarire con le due, ha deciso di dichiarare loro guerra. Il Piccirillo si troverà a dover stemperare i toni tra le tre litiganti ma la tensione sarà tale da non riuscire proprio a farle ragionare. E presto un quarto incomodo si intrometterà in questa già spinosa faccenda.

