Un Posto al Sole Anticipazioni 2 aprile 2025: Un'amara scoperta gela Michele

Vediamo insieme le anticipazioni complete della puntata della Soap in onda su Rai3 il 2 aprile 2025. Nell'episodio, Michele riprenderà in mano il suo pc e farà un'agghiacciante scoperta.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 2 aprile 2025, alle ore 20.50 su Rai3, Michele farà una scoperta sconvolgente. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Saviani riprenderà in mano il suo pc ma scoprirà una verità agghiacciante, che rimetterà tutto in discussione. Intanto Roberto dovrà decidere se accettare o meno la proposta di Gagliotti di diventare socio dei Cantieri. Ferri sarà molto preoccupato che dicendo sì a Gennaro finirà nel vortice dell’inchiesta di Michele, che potrebbe rovinare sia lui che i Cantieri. Camillo e Jimmy continueranno a indagare sull’intossicazione al parco archeologico. Scopriranno delle novità?

Un Posto al Sole Anticipazioni 2 aprile 2025: Michele scopre un’agghiacciante novità

Michele non è più in pericolo ma la sua vita è cambiata per sempre. Il piglio deciso che ha sempre contraddistinto Saviani lo porterà a rimettersi subito all’opera con il suo lavoro. Il giornalista vorrà continuare e concludere la sua inchiesta contro Gagliotti e sarà convinto di essere arrivato a buon punto. Peccato però che quando riprenderà in mano il suo pc avrà una brutta sorpresa: i file sono stati cancellati. Gagliotti l’ha fatta franca, almeno per ora, mettendo mano al computer dello speaker e potrebbe presto mettere le mani persino sui Cantieri.

Un Posto al Sole: Roberto in ansia per il suo futuro

Roberto e Marina sono in crisi ma soprattutto in disaccordo sulla risposta da dare a Gennaro. Nonostante sia quello più propenso ad accettare Gagliotti come socio dei Cantieri, Ferri avrà molta paura che questa faccenda si faccia più pericolosa del previsto. Il fratello di Vinicio è infatti invischiato nell’inchiesta di Michele e Roberto avrà il timore di finire pure lui nei guai e di trascinarci i Cantieri e Marina. Correrà questo rischio o no?

Camillo e Jimmy alla riscossa. Ecco cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole

Valeria continua ad attaccare ma Jimmy e Camillo non si fermeranno e non smetteranno di indagare. I due ragazzini hanno preso sul serio la loro missione di scoprire chi abbia sabotato l’evento al parco archeologico e abbia messo in cattiva luce Manuela. La determinazione dei due ragazzini sarà eccezionale e li porterà a intensificare le ricerche di indizi che serviranno a stanare il colpevole. Ma attenzione alle loro mosse o meglio alle conseguenze che queste avranno sul rapporto tra la Cirillo e Niko.

