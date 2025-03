Un Posto al Sole Anticipazioni 12 marzo 2025: Gagliotti la fa franca mentre Manuela si sacrifica per amore

Anticipazioni TV

Vediamo le anticipazioni complete della puntata della Soap in onda su Rai3 il 12 marzo 2025. Nell'episodio della Soap, Gagliotti cancellerà tutte le prove a suo carico mentre Manuela aiuterà Silvia ma finirà per fare un grande e costoso sacrificio.

Gagliotti la farà franca. Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 12 marzo 2025 alle ore 20.50 su Rai3, Gennaro approfitterà della terribile tragedia avvenuta a Michele per difendere i suoi affari. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il criminale riuscirà ad appropriarsi del pc di Saviani e a cancellare tutte le prove che il giornalista aveva raccolto su di lui. Intanto Renda e la sua squadra riusciranno a scoprire dove si è nascosto Fusco ma non sarà facile far arrendere il primario. Silvia, Rossella e tutti i loro amici saranno in ansia per le condizioni di salute precarie dello speaker. Manuela, desiderosa di dare una mano, si farà in quattro per coprire i turni della Graziani al Vulcano e dovrà sacrificare lo studio. Niko le andrà incontro esonerandola dall’aiuto compiti per Jimmy.

Un Posto al Sole Anticipazioni 12 marzo 2025: Gagliotti la fa franca

Roberto e Gagliotti sono senza cuore e lo dimostreranno ancora una volta. Ferri cercherà immediatamente un sostituto per Saviani mentre Gennaro approfitterà del momento per farla franca. Il criminale riuscirà ad avere accesso al pc del giornalista e cancellerà tutti i file contenenti le prove dei suoi loschi traffici. Per lui sarà una vera e propria vittoria che salverà la sua azienda ma renderà ancora più dura la vita dei suoi lavoratori.

Un Posto al Sole: Damiano scova Fusco

Fusco si è dato alla fuga e ha fatto perdere le sue tracce… almeno sino a ora. Damiano e la sua squadra riusciranno a stanare il primario, ormai completamente fuori controllo. La polizia dovrà sudare e non poco per farlo capitolare e Renda sarà protagonista di un atto eroico che potrebbe metterlo in buona luce con il suo capo. Ma che azione coraggiosa compirà? Rischierà anche stavolta la sua vita?

Manuela si sacrifica per “amore” nella puntata di Un Posto al Sole

Le condizioni di Michele non accenneranno a migliorare e Silvia, Rossella, Marisa e gli amici di Saviani attenderanno trepidanti che il giornalista si svegli. Manuela si farà in quattro per dare il suo contributo e aiutare. Coprirà i turni di Silvia al Vulcano ma dovrà sacrificare lo studio. Vedendola in difficoltà e particolarmente stanca, Niko correrà in suo soccorso e la esonererà dal suo compito di seguire Jimmy durante i compiti a casa.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.