Il Paradiso delle Signore Anticipazioni dal 31 marzo al 4 aprile 2025: Adelaide ha un malore, Enrico lascia Milano

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni settimanali delle trame della nona stagione de Il Paradiso delle Signore, la soap in onda su Rai 1. Ecco cosa accadrà nelle puntate in onda dal 31 marzo al 4 aprile 2025.

Il Paradiso delle Signore riapre le sue porte e su Rai 1 approda la nuova stagione della soap che ha fatto appassionare milioni di italiani, con volti noti e new entry pronti a portare scompiglio nel Grande Magazzino milanese. Scopriamo insieme cosa rivelano le Trame delle puntate in onda dal 31 marzo al 4 aprile 2025, in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00. Ecco le Anticipazioni episodio per episodio della Soap.

Il Paradiso delle Signore dal 31 marzo al 4 aprile 2025: Video Riassunto

Guarda il video riassunto qui sotto e poi leggi le anticipazioni complete della Soap per scoprire cosa succederà nelle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda dal 31 marzo al 4 aprile 2025 su Rai1.

Anticipazioni: Anticipazioni settimanali, puntate dal 31 marzo al 4 aprile 2025

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni settimanali: cosa succederà da lunedì 31 marzo 2025 a venerdì 4 aprile 2025

Lunedì 31 marzo 2025

A Galleria Moda Milano si lavora senza sosta al lancio della nuova collezione, e bisogna anche trovare la nuova modella per il capo di punta. Nel frattempo, Rosa è nuovamente ad un bivio dato che deve scegliere tra le richieste di Roberto e la nuova offerta di Tancredi, proprio mentre sta cercando una nuova casa nella quale trasferirsi. Mentre Irene propone una buona soluzione a Rosa, Adelaide ha preso una scelta riguardo la delicata operazione alla quale deve sottoporsi, ma Umberto non è d’accordo e chiede a Odile e Marta di aiutarlo a far cambiare idea alla contessa. Tancredi e Giulia Furlan pensano ad un nuovo piano di vendetta contro Botteri, ma non sanno se potranno contare sull’aiuto di Rita. Momento di tensione tra Rosa e Marcello, quando lei gli confessa di essere in procinto di trasferirsi a casa di Irene e Delia.

Martedì 1° aprile 2025

Dopo il suo trasferimento, Marcello sente la mancanza di Rosa ma preferisce mostrarsi sempre distaccato nei suoi confronti, mentre la ragazza è felice di poter condividere la casa con le sue colleghe. Quella sera stessa, durante un momento di confessioni e chiacchiere, Delia ammette i suoi veri sentimenti per Botteri. Nel frattempo, in redazione, si discute su chi sarà la nuova testimonial del servizio fotografico. Odile e Matteo sono sempre più vicini e ora si preparano a incontrare il produttore cinematografico Guido Castelli, che rimane molto colpito dalla figlia di Adelaide. Parlando di quest’ultima, la contessa è prossima alla partenza ma, prima di lasciare villa Guarnieri, fa un regalo speciale alla figlia e chiede a Enrico di prendersi cura di Marta. Poco dopo, ecco che in città, arriva la cognata del dottore, Lea. Che cosa vorrà?

Mercoledì 2 aprile 2025

Lea torna a Milano per informare Enrico di essere stata costretta a nascondere Anita dopo aver ricevuto minacce da qualcuno di misterioso, e ora sta cercando un posto tranquillo dove vivere. Marta, terrorizzata dalla notizia, ne parla con il padre ma Umberto non si fida di Lea, e inizia a studiare i suoi movimenti per scoprire se è sincera. Durante una cena nella Villa Guarnieri, Adelaide nota l’interesse reciproco tra Guido Castelli e Odile, mentre al Paradiso, Concetta cerca di aprire gli occhi a Botteri sui reali sentimenti di Delia e lo stilista decide di invitare la ragazza a cena. Enrico, invece, si trova costretto a prendere una decisione dolorosa per il bene della figlia.

Giovedì 3 aprile 2025

Agata posa per il nuovo servizio fotografico del Paradiso e le vengono fatti tanti complimenti, ma solo quelli di Mimmo la imbarazzano e le fanno piacere. Così, la Puglisi decide di invitarlo al cinema, mentre Tancredi si prepara a confessare a Umberto qualcosa di inaspettato, dopo aver scoperto che Rosa non vive più nella casa di Marcello. Nel frattempo, Odile si prepara a firmare il contratto con Guido e vuole mettere le cose in chiaro con il produttore cinematografico, che invece è sempre più interessato a scoprire la natura del suo rapporto con Matteo. Proprio nello stesso momento, Barbieri sprona il fratello a confessare i suoi reali sentimenti a Odile prima che sia troppo tardi. Enrico è costretto a partire per l’America e lasciare Marta, mettendo così al sicuro Lea e Anita, ma prima della partenza Adelaide ha un malore e il dottore è costretto a correre alla villa.

Venerdì 4 aprile 2025

Mentre Salvo si prepara a fare una dolce sorpresa a Elvira, dal momento che Alfredo ha quasi ultimato la culla per il loro bebè, Delia è in ansia per la cena galante con Botteri e non sa come calmarsi. Al Paradiso c’è fermento per la selezione della migliore fotografia da scegliere come immagine per promuovere la nuova collezione, mentre Rita ha deciso di fare un annuncio che spiazzerà tutti, proprio mentre Agata scopre una verità che non si sarebbe mai aspettata. Adelaide peggiora di ora in ora e non può più lasciare Milano: l’unica soluzione è operarsi d’urgenza.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.