Un Posto al Sole Anticipazioni 1° aprile 2025: Valeria continua ad attaccare ma Manuela ha chi la protegge, Camillo!

Scopriamo le anticipazioni complete della puntata della Soap in onda su Rai3 il 1° aprile 2025. Nell'episodio, Valeria continua ad attaccare Manuela ma Camillo e Jimmy sono scatenati più che mai. La Paciello deve guardarsi le spalle.

Tra Manuela e Valeria la guerra è solo all’inizio e le due non si risparmieranno per distruggere la propria avversaria ma qualcuno potrebbe aiutare la Cirillo a vincere la battaglia. Nella puntata di Un Posto al Sole che ci aspetta il 1° aprile 2025, alle ore 20.50 su Rai3, la Paciello continuerà a ordire trame diaboliche contro la Cirillo ma dovrà presto fare i conti con Camillo e Jimmy. I due bambini si caleranno perfettamente nei panni di Sherlock Holmes e del suo fidato dottor Watson e cercheranno di fare luce su quanto successo al parco archeologico. Intanto Raffaele si metterà all’opera per aiutare Rosa e far tornare il sorriso a Manuel. I due organizzeranno un pesce d’Aprile straordinario e capiranno entrambi cosa significa cadere in uno scherzo ben orchestrato.

Un Posto al Sole: Tra Valeria e Manuela la sfida si fa seria

Valeria è passata al contrattacco e ha conquistato molti punti nella guerra contro Manuela. La Paciello ha però giocato sporco e potrebbe presto pagare per quello che ha combinato. Ma dovrà prima essere scoperta e per la Cirillo non sarà facile trovare prove a suo carico, senza soprattutto infastidire Niko. La sfida tra le due ragazze sta assumendo dei tratti drammatici e preoccupanti. Valeria non si è fatta scrupolo di intossicare dei bambini e di sfruttare l’affetto che Mina prova per lei. La ragazza potrebbe macchiarsi le mani con azioni ben peggiori e Manuela dovrà stare attenta. Potrà però contare sull’aiuto di due “investigatori” d’eccezione.

Un Posto al Sole Anticipazioni 1° aprile 2025: Jimmy e Camillo alla riscossa

Valeria ha vinto? Non ancora. La Paciello dovrà stare molto attenta alle sue mosse. Jimmy e Camillo sono in agguato. I due ragazzini hanno capito che qualcuno ha sabotato l’evento della Cirillo e intendono vederci chiaro. Si caleranno perfettamente nei panni di un novello Sherlock Holmes e del suo fidato collaboratore, il dottor Watson. Entrambi convinti che ci sia un sabotatore a piede libero, continueranno a cercare indizi e forniranno un assist molto importante a Manuela. Ma attenzione: le scoperte che faranno potrebbero portare a una pista difficile da gestire persino da tutti e che porterà la gemella di Micaela ad affrontare l’ira di Niko.

Chi la fa l’aspetti per Manuel e Raffaele. Ecco cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole

Rosa ha confidato a Raffaele di essere in difficoltà e di non riuscire a gestire l’atteggiamento scontroso e freddo di Manuel. Il piccolo sta subendo da tempo i cambiamenti repentini nella vita di sua madre ma anche le sue incertezze; tutto questo lo rende inquieto. La presenza di Pino, di cui è geloso, non aiuta. Il portiere ha promesso alla Picariello di aiutarla e ha escogitato subito un modo per entrare ancora più in sintonia con il piccolo Renda. I due organizzeranno un pesce d’Aprile che però finirà per far capire a entrambi cosa significa essere vittima di uno scherzo ben orchestrato. Del resto chi la fa l’aspetti!

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.