Un Posto al Sole Anticipazioni 19 maggio 2021: Un nemico dal passato torna per annientare Ferri!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole della Puntata del 19 maggio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3, Pietro contatta un vecchio nemico di Ferri per annientarlo definitivamente.

Scopriamo cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 19 maggio 2021. Nell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Pietro non ha alcun freno! L'Abbate è deciso a distruggere Ferri costi quel che costi e ha un asso nella manica: contattare un vecchio nemico di Roberto per annientarlo. Intanto Samuel è costretto a lasciare il seminterrato e a restituire l'appartamento ad Alberto. Il Piccirillo deve rassegnarsi a trovare un altro alloggio ma prima vorrebbe vederci chiaro in una situazione che non gli quadra. Giancarlo continua a corteggiare Silvia!

Un nemico da passato torna per annientare Ferri, in Un Posto al Sole Anticipazioni 19 maggio 2021

Roberto indaga sul passato di Pietro ma le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che sarà il suo passato a tornare per tormentalo. Ebbene sì, per il Ferri i problemi sono solo all'inizio e l'Abbate sta giocando le sue carte sino alla fine del suo grande mazzo. E stavolta utilizzerà un asso nella manica! Pietro contatterà infatti un vecchio nemico di Roberto Ferri, pronto a prendersi la sua rivincita contro il manager dei Cantieri. Non sappiamo ancora di chi si tratti – Roberto ha tanti rivali sparsi per il mondo – ma siamo sicuri che non sarà per nulla facile sbarazzarsi di lui. Ma al fianco del protagonista di Upas, tornerà un personaggio molto caro ai fan della soap. Un indizio? Il suo nome comincia per M!

Anticipazioni Un Posto al Sole: Samuel costretto a lasciare Palazzo Palladini

Alberto è alle corde! Dopo essere stato licenziato da Barbara e aver perduto per sempre Clara – che si sta rifacendo una vita senza di lui – il Palladini si è ritrovato solo e senza casa. L'unico posto in cui può tornare è il seminterrato, ora occupato da Samuel. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che il povero Piccirillo sarà costretto a lasciare il suo alloggio, cedendo alle pressioni del disperato Alberto. Prima di andarsene però tenterà ancora di far breccia nel cuore di Speranza, la bella nuova arrivata che lo ha letteralmente stregato.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Samuel tiene d'occhio Silvia e Giancarlo

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano anche che Samuel, oltre a dover affrontare lo sfratto, dovrà occuparsi di un'altra faccenda. Il ragazzo ha osservato, dall'inizio, come Giancarlo stia corteggiando Silvia. La cosa ha cominciato però a preoccuparlo quando il nuovo cliente si è fatto più insistente. La Graziani è molto debole in questo momento e il Piccirillo ha paura che possa cadere in fallo. Per questo comincia a tenerli d'occhio, nella speranza di non dover intervenire per salvare il salvabile.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 17 al 21 maggio 2021.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.