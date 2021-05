Un Posto al Sole Anticipazioni 18 maggio 2021: Roberto indaga sul passato di Pietro...

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole della Puntata del 18 maggio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3, Roberto si mette alla caccia del passato di Pietro. Perché l'Abbate lo odia così tanto?

Vediamo le Trame e le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 18 maggio 2021. Nell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, per Franco i problemi non sono finiti. Dopo aver salvato Bianca e Angela, il Boschi si troverà ad affrontare un duro faccia a faccia con Pietro Abbate. Roberto indaga sul passato del suo nemico, alla ricerca disperata di un modo per fermarlo. Michele continua a non sopportare di essere stato costretto a rimettersi a studiare e la sua insoddisfazione si ripercuote sulla quiete famigliare. Silvia, sempre più insofferente, cerca conforto e distrazione in una sua antica passione.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Franco contro Pietro Abbate

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci lasciano ancora con il fiato sospeso. Biagio ha minacciato Franco e ha preso di mira Bianca e Angela, sicuro di stanare il Boschi e di metterlo con le spalle al muro. Il piano del losco alleato di Abbate si è rivelato molto produttivo e superfranco si è ritrovato ad affrontare dei problemi ancora più gravi di quello che era apparso all'inizio. Il supereroe di Palazzo Palladini sarà infatti costretto ad affrontare faccia a faccia Pietro, ormai informatissimo su di lui e sulle sue indagini. La situazione sta evolvendo a sfavore sia di Franco che di Roberto e i Cantieri rischiano di dover chiudere i battenti. Ma sarà davvero così?

Roberto indaga sul passato di Pietro..., ecco cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole del 18 maggio 2021

Roberto ha le spalle al muro. Il Ferri ha visto sfumare la vendita dei terreni dei Cantieri e pure l'accordo appena stipulato con Abbate. Il manager dei Flegrei è sempre più in difficoltà. Non immaginava assolutamente di arrivare a questo punto e che la situazione gli sfuggisse letteralmente di mano. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che le cose andranno ancora peggio di quanto abbiamo visto fino a ora. Roberto ha deciso però di vederci chiaro nella faccenda o almeno nel passato del suo rivale. Cosa spinge Pietro a covare così tanto odio nei suoi confronti? Non può essere solo una rivalità professionale, deve esserci qualcos'altro e lui lo scoprirà. Ma la verità sarà molto dura e Roberto Ferri stavolta dovrà ricorrere a tutta la sua calma e pazienza per non perdere tutto.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Silvia cerca conforto in una sua antica passione

Michele non ha ancora accettato il suo cambiamento totale di vita. Dopo lunghi anni passati dietro a un microfono, il Saviani si ritrova di nuovo dietro ai libri. Senza lavoro e costretto a seguire un corso di giornalismo online, sta mettendo a dura prova la pazienza di Silvia. La Graziani non sa infatti come aiutare il marito, che si è chiuso in se stesso. La proprietaria de Il Vulcano, come ci rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole, cercherà consolazione in una sua antica passione. Basterà questo per ritrovare la pace interiore? E Giancarlo continuerà a farle una corte spietata? Sicuramente sì ma quello che c'è da chiedersi realmente e se Silvia, alla fine, cederà!

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.