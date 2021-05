Un Posto Al Sole Anticipazioni dal 17 al 21 maggio 2021: Pietro ha un asso nella manica per annientare Roberto!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame di Un Posto al Sole per le Puntate della Soap, in onda dal 17 al 21 maggio 2021.

Vediamo le Anticipazioni della soap Un Posto al Sole, riguardo alle Trame delle Puntate Inedite in onda dal 17 al 21 maggio 2021 su Rai3 sempre a partire dalle 20.45.

Anticipazioni di Un Posto al Sole per la settimana dal 17 al 21 maggio 2021

Puntata in onda Lunedì 17 maggio 2021

Scongiurato il pericolo per Angela e Bianca, come reagirà Franco all'inquietante intimidazione di Biagio? Michele si prepara all'inizio del nuovo corso di giornalismo on-line. Silvia continua a ricevere le galanti attenzioni di Giancarlo. Raffaele capisce di aver involontariamente ferito Renato e corre ai ripari.

Puntata in onda Martedì 18 maggio 2021

Franco avrà un durissimo faccia a faccia con Pietro Abbate, Roberto cercherà di capire cosa si nasconde nell'oscuro passato del suo rivale e perché sembra covare tanto rancore nei suoi confronti. Mentre la delusione patita da Michele avrà delle ripercussioni sul ménage familiare, Silvia cercherà di trovare conforto in una sua antica passione.

Puntata in onda Mercoledì 19 maggio 2021

Mentre Alberto vorrebbe che Samuel lasciasse il seminterrato, il Piccirillo si accorge intanto che Silvia non è indifferente alle attenzioni di Giancarlo. Intanto Roberto capisce che lo scopo di vita di Pietro è quello di rovinarlo, ma è ignaro del fatto che l'Abbate sia riuscito a contattare un vecchio nemico del Ferri...

Puntata in onda Giovedì 20 maggio 2021

Mentre Samuel si appresta a lasciare il seminterrato, decide di tentare il tutto e per tutto pur di conquistare Speranza. Vittorio, per contro, cerca invece di farle l'opposto cercando di stare il più lontano possibile dalla ragazza. Nel frattempo Filippo cerca di aiutare Roberto ad accordarsi per la vendita dei terreni, mentre Pietro trova finalmente un nuovo mezzo per la sua vendetta contro il Ferri.

Puntata in onda Venerdì 21 maggio 2021

Sebbene non si fidi ancora di lui, Roberto sembra trovare un accordo con Pietro. Nel frattempo Niko, dopo aver ascoltato i consigli di Raffaele, prende una decisione che potrebbe cambiare la sua vita per sempre. Vittorio invece, arresosi ormai a Speranza, cerca a suo modo di salvare il salvabile.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.