Un Posto al Sole Anticipazioni 20 maggio 2021: Filippo in soccorso di Roberto ma ormai è la fine!

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole della Puntata del 20 maggio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3, Filippo cerca di aiutare suo padre ma Pietro ha ormai messo ko il Ferri!

Vediamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 20 maggio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Filippo cerca in ogni modo di aiutare Roberto a trovare un accordo per la vendita dei terreni mentre Pietro ha ormai trovato il modo giusto per vendicarsi del Ferri e annientarlo definitivamente. Samuel sta per lasciare Palazzo Palladini ma prima di farlo, intende giocarsi tutte le carte con Speranza, la ragazza che gli ha rubato il cuore. Vittorio invece, ormai consapevole di essersi invaghito dell'Altieri, cerca di tenersi il più lontano possibile da lei. Ma per quanto ancora ci riuscirà?

Filippo in soccorso di Roberto ma è ormai la fine, in Un Posto al Sole Anticipazioni 20 maggio 2021

Un nemico dal passato è tornato per annientare Roberto. Pietro ha studiato un modo perfetto per liberarsi di Ferri ed è sicuro che stavolta il suo nemico sarà ko. E in effetti ci sta riuscendo alla perfezione. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Filippo, preoccupato per il padre, cercherà di trovare una soluzione ai suoi problemi. Tenterà di trovare un compromesso per portare avanti la vendita dei terreni dei Cantieri, nella speranza che almeno questa mossa possa portare un po' di pace nella loro casa. Ma le cose non sono destinate ad andare bene almeno non sino al ritorno di un personaggio che manca dalle trame di Upas da troppo tempo!

Anticipazioni Un Posto al Sole: Roberto in balia di Pietro

Pietro ha affilato i coltelli. Dopo lo scontro con Franco e il fallimento della vendita dei terreni dei Cantieri, l'Abbate è pronto ad annientare definitivamente il suo rivale, senza lasciargli scampo. Ma perché Pietro ce l'ha così tanto con Roberto? La ragione si nasconde nel passato dell'uomo, legato a una vecchia conoscenza del manager dei Flegrei. Il nuovo arrivato è deciso a prendersi la sua rivincita contro colui che ha rovinato la sua famiglia. Per ora Roberto Ferri non è a conoscenza di questo particolare ma ben presto – quando lo scoprirà – le cose saranno decisamente più chiare e più pericolose.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Samuel tenta il tutto e per tutto con Speranza

Alberto ha cacciato Samuel dal seminterrato. Il Palladini, senza più un lavoro e senza più una casa, è dovuto tornare nel suo vecchio alloggio, affittato al Piccirillo. Il ragazzo è quindi costretto a trovare un'altra sistemazione ma soprattutto a lasciare Speranza. L'aiuto chef ha però deciso che prima di andarsene, tenterà il tutto e per tutto con la bella Altieri. Dopo averle dedicato canzoni e frasi d'amore, Samuel si inventerà qualcos'altro per riuscire a far suo il cuore della nipote di Mariella. Vittorio, di contro, cerca di starle lontano ma anche il Del Bue deve ammettere di non essere per nulla immune al suo fascino.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 17 al 21 maggio 2021.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.