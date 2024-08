Un Posto al Sole Anticipazioni 19 agosto 2024: Continuano i best off di Upas. Rosa racconta

Anticipazioni TV

Nell’episodio di Un Posto al Sole del 19 agosto 2024 su Rai3, Rosa racconterà e riassumerà. Scopriamo le Anticipazioni e le Trame dell'episodio della Soap.

Un Posto al Sole continua con il suo best off. Anche durante questa settimana, dal 19 al 23 agosto 2024, Rosa racconterà i momenti più importanti e significativi della stagione appena conclusa della Soap. Nella puntata in onda il 19 agosto 2024, alle ore 20.50 su Rai3, la Picariello ci accompagnerà nel ricordare la vicenda di..

Un Posto al Sole: Un’altra settima di best off. Rosa continua il suo racconto

Rosa continuerà a raccontare i momenti più importanti della stagione appena conclusa. La Picariello è la cantastorie di Palazzo Palladini per queste settimane centrali di agosto 2024 e continuerà a esserlo sino al prossimo 23 agosto. Lunedì 26 agosto 2024 torneranno le puntate inedite della Soap e scopriremo se i nodi, lasciati in sospeso dal 9 agosto 2024, saranno finalmente sciolti. Sono tante le vicende ancora in sospeso e che attendono una loro risoluzione. Dopo una pausa per trovare refrigerio alla calura estiva, tutto sarà pronto per ricominciare e chissà cosa succederà nelle nuove trame, le cui prime anticipazioni rivelano che ci sarà un evento drammatico, che potrebbe cambiare tutto.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Rosa racconta

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 19 agosto 2024, Rosa racconterà la storia di Eduardo e della sua scelta di collaborare con la polizia. La vita di Rosa come quella di Clara, di Federico e dello stesso Alberto, è cambiata da quando la Curcio ha ritrovato Sabbiese, un suo amico d’infanzia, piccolo boss della Camorra. Il ragazzo si è subito dimostrato molto pericoloso per Eugenio e la sua famiglia, finendo per combinare dei grossi guai. Con il tempo e con la sua relazione con Clara, Sabbiese è cambiato moltissimo, arrivando persino a decidere di collaborare con la giustizia e mettere fine a delle situazioni, che stavano mettendo in pericolo persino sua sorella. La sua scelta ha comportato l’entrata nel programma protezione testimoni, con Clara che ha deciso di seguirlo per stare al suo fianco.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Alberto contro Clara ed Eduardo

La scelta di Eduardo e Clara, coronata dal matrimonio tra i due, ha fatto scatenare la furia di Alberto. Palladini si è trovato a dover salutare il figlio e a incontrarlo, quando possibile e sotto stretta osservazione. La situazione è ingestibile per l’avvocato, che ha quindi deciso di prendersi la sua vendetta contro Sabbiese e, nelle ultime puntate inedite – concluse il 9 agosto 2024 – si è alleato con Torrente per averla vinta. Come finirà lo scopriremo solo dal 26 agosto 2024, quando comincerà la nuova stagione della Soap di Rai3.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole 19 al 23 agosto 2024.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.