Un Posto al Sole Anticipazioni dal 19 al 23 agosto 2024: Rosa continua a raccontare i best off della Soap di Rai 3

Vediamo le Anticipazioni delle Puntate di Un Posto al Sole in onda dal 19 al 23 agosto 2024.

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera partenopea Un Posto al Sole, in onda dal 19 al 23 agosto 2024 su Rai 3, come sempre a partire dalle 20.50. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana.

In attesa della partenza della nuova stagione di Un Posto al Sole, su Rai 3 sono iniziate le Storie di Un Posto al Sole. A Palazzo Palladini, al posto di Raffaele, ritroviamo in portineria Rosa che racconta i best off della fortunata Soap. Con lei ci sarà anche il simpatico Manuel, Marika, Rossella, Roberto Ferri e Pino.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 19 al 23 agosto 2024.

Puntata in onda Lunedì 19 agosto 2024

Nella prima puntata speciale di Un Posto al Sole ripercorriamo storie di camorra: dal pentimento di Eduardo alla sua decisione di entrare nel programma protezione testimoni insieme a Clara, che decide di rinunciare alla convivenza con Federico. Intanto, si cela all’orizzonte il desiderio di vendetta del boss Torrente.

Puntata in onda Lunedì 20 agosto 2024

Il postino Pino ascolta le confessioni di Rosa sulla sua storia d'amore ormai finita con Damiano. Nel frattempo, Manuel cerca di sdrammatizzare il pizzico di dolore nei ricordi della madre.

Puntata in onda Lunedì 21 agosto 2024

La Storia di Un Posto al Sole prosegue con il racconto del ritorno di fiamma tra Niko e Valeria, la giovane tornata in città dopo tanti anni. A questo fidanzamento, però, segue la grande delusione di Manuela per la fine della sua relazione con Niko.

Puntata in onda Lunedì 22 agosto 2024

Un Posto al Sole non va in onda su Rai 3.

Puntata in onda Lunedì 23 agosto 2024

Doppia puntata! Rossella viene colpita da una pallonata tirata per sbaglio da Manuel. Lui si scusa e, insieme, decidono di prendersi un gelato. Un'occasione perfetta per ripercorrere la storia tra Rossella e Nunzio. Alla fine della chiacchierata, Rosa comunica a Manuel che è arrivato il momento di tornare a casa. Le vacanze sono finite e Raffaele è pronto a tornare per riprendersi il suo posto.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.