Un Posto al Sole Anticipazioni 9 settembre 2025: Mariella tormentata dai dubbi, lei e Guido devono stare insieme?

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole in onda su Rai3 il 9 settembre 2025. Nell'episodio della Soap vedremo Mariella spaventata dalla seconda chance con Guido. Riuscirà a ritrovare la serenità?

Mariella e Guido hanno deciso di darsi una nuova chance ma l’Altieri comincerà a domandarsi se stia facendo la cosa giusta. Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 9 settembre 2025, alle ore 20.50 su Rai3, la mamma di Lollo non riuscirà a superare tutti i suoi dubbi sulla relazione con il suo ex marito; la paura di essere di nuovo abbandonata e che tutto finisca continuerà a non lasciarla tranquilla. Intanto Marina si troverà a gestire i Cantieri completamente da sola e isolata. Per la Giordano sarà una sfida molto impegnativa. Gennaro invece continuerà a rinsaldare il suo rapporto con Vinicio e a portarlo dalla sua parte, spingendolo pure a uno scontro con Alice. Antonietta invece perderà sempre più terreno con suo marito. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Mariella piena di dubbi!

Al ritorno delle vacanze, Mariella si è trovata ad affrontare quanto successo, prima della partenza, con Guido. L’Altieri non ha potuto fare più finta di niente e ha anzi raccontato tutto a Sasà, che le ha assicurato di starle accanto anche se sconvolto e deluso di non averlo saputo prima. La vigilessa e il suo ex hanno così cominciato la loro seconda chance ma i dubbi sono rimasti nella mente di Mariella o meglio le paure. Sì perché la mamma di Lollo teme di scottarsi ancora una volta e che le cose possano degenerare da un momento all’altro. Riuscirà a tranquillizzarsi oppure le sue ansie finiranno per travolgerla?

Marina costretta a raccogliere i cocci, ecco cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole

Gennaro ha in pugno Roberto e ha approfittato del suo nuovo passo falso per screditarlo ancora di più e per gettare fango su di lui davanti alla polizia. Gagliotti sta vincendo la partita e Marina si è ritrovata a raccogliere i cocci. La Giordano è ormai sola, isolata da tutti e molto preoccupata sia per suo marito, che rischia una pesante pena, sia per i Cantieri, che si è trovata a gestire da sola. La manager non si scoraggerà, anzi sarà più che mai convinta a tenere duro, speranzosa che Antonietta, prima o poi, porti a segno il loro piano.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Gennaro plagia Vinicio

Antonietta sta cercando di recuperare terreno con Gennaro, che purtroppo ha scoperto il piano di Marina. Ed è da quel momento che tutto è degenerato. Gagliotti è una furia e non può anzi non vuole perdonare sua moglie, che continuerà sempre più ad allontanare. Di contro invece tenterà di avere sempre più vicino Vinicio e finirà per plagiarlo così tanto, da spingerlo a un nuovo scontro con Alice. I due giovani riusciranno a superare la crisi oppure le situazioni famigliari finiranno per farli crollare?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.