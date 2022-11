Un Posto al Sole Anticipazioni 18 novembre 2022: La morte di Susanna si tinge di giallo. Niko è distrutto!

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 18 novembre 2022. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che una novità su Susanna riaprirà delle ferite molto profonde in Niko e in tutti coloro che hanno voluto bene alla Picardi. Intanto Diego combatte per Lia.

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 18 novembre 2022, in onda alle 20.50 su Rai3. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap italiana che ci fa compagnia dal lunedì al venerdì: Niko sta per affrontare una novità sconvolgente riguardo la povera Susanna. Per lui e per tutti coloro che le hanno voluto bene, sarà un duro colpo e farà riemergere sentimenti di rabbia e dispiacere, difficili da cancellare. Intanto Diego continuerà a tentare di convincere Lia a non lasciare Palazzo Palladini e ad andare avanti con la sua vita... magari con lui. Bianca invece viene a conoscenza di un'informazione riguardo Antonello, che le farà prendere una decisione molto particolare e inaspettata.

Niko con il cuore a pezzi: ecco le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 18 novembre 2022

Niko è in pericolo a causa del probabile trasferimento di Micaela nell'appartamento di Alberto. Per il Giordano sarebbe davvero una spina nel fianco e gli impedirebbe di agire indisturbato. La questione della battaglia legale per la custodia di Jimmy non si è purtroppo conclusa e la prospettiva di avere la Cirillo come vicina di casa, lo spaventa moltissimo. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che a turbare il bel Poggi ci sarà anche un'altra novità, ben più pesante e che riguarderà Susanna. Si vocifera che qualcuno scoprirà un dettaglio molto importante sulla Picardi e che potrebbe riguardare una gravidanza completamente inaspettata. Quel che è certo è che rabbia e risentimento torneranno a tormentare chiunque abbia voluto bene alla ragazza e ci sarà qualcuno che sarà totalmente incapace di rimanere con le mani in mano e aspettare che il tempo faccia il suo corso.

Anticipazioni Un Posto al Sole Puntata del 18 novembre 2022: Diego vuole che Lia volti pagina

Diego è scatenato e vorrebbe a tutti i costi che Lia non se ne andasse. Le ricerche infruttuose hanno spinto la ragazza a decidere di lasciare Palazzo Palladini ma il Giordano non vuole assolutamente perderla. Nella puntata di Un Posto al Sole del 18 novembre 2022, vedremo Diego spingere Lia a cambiare vita e a dimenticare i motivi che l'hanno spinta ad avvicinarsi al palazzo e a rimanere per lui. La Longhi gli darà retta? Sarà disposta a dargli un'opportunità nonostante tutto?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Bianca sconvolta da una novità su Antonello

La puntata di Un Posto al Sole del 18 novembre 2022 sarà molto particolare anche per Bianca. La piccola Boschi scoprirà un dettaglio su Antonello e questa la spingerà a prendere una decisione inaspettata. Ma cosa succederà ai piccoli di Palazzo Palladini? Cosa bolle in pentola? Riusciranno a strapparci un sorriso in un episodio che sembra destinato a darci un bel pugno allo stomaco?

