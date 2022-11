Un Posto al Sole Anticipazioni 14 novembre 2022: Niko in pericolo. A Palazzo Palladini scoppia il pandemonio!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 14 novembre 2022. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che il progetto di Micaela potrebbe distruggere Niko mentre tra Silvia e Michele ci sarà un inaspettato riavvicinamento.

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 14 novembre 2022, in onda alle 20.50 su Rai3. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap italiana che ci fa compagnia dal lunedì al venerdì: a Palazzo Palladini sta per scoppiare il pandemonio. Tutta colpa di Micaela e della sua particolare idea. Complice Renato, sempre più ostinato a mettere i bastoni tra le ruote ad Alberto e ai suoi piani immobiliari, la Cirillo potrebbe diventare la nuova vicina di Niko. Per il Poggi sarebbe una situazione piuttosto scomoda. Intanto Silvia e Michele si troveranno per caso in giro per le vie di Napoli. La loro passeggiata per San Gregorio Armeno farà riemergere alcuni sentimenti, rimasti nascosti ma mai realmente dimenticati.

Anticipazioni Un Posto al Sole Puntata 14 novembre 2022: Micaela si trasferisce a Palazzo Palladini?

Nelle puntate di Un Posto al Sole in onda nella settimana dal 14 al 18 novembre, Micaela metterà in atto la sua idea. Dopo il brusco scontro con sua sorella e dopo essere stata cacciata da casa di Serena, per aver combinato un disastro alla festa di Elisabetta, la ragazza ha trovato una soluzione per risolvere i suoi problemi con Jimmy. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nell'episodio in onda il 14 novembre 2022, la gemella troverà un valido e non voluto aiuto di Renato, che ostinatamente si oppone ai piani immobiliari di Alberto. Grazie all'intervento del Poggi, Micaela potrebbe affittare l'appartamento del Palladini.

Niko in pericolo: ecco cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 14 novembre 2022

L'idea di Micaela potrebbe rivelarsi molto dannosa per Niko. Il Poggi sta per affrontare nuovi e pesanti problemi e la presenza della Cirillo vicino a lui, potrebbe essere deleteria. La battaglia legale per la custodia di Jimmy non è infatti cessata e il bambino non riesce più a fidarsi di sua madre, dopo aver scoperto dei suoi imbrogli. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Micaela si farà avanti con Alberto, chiedendogli di affittarle il suo appartamento ma non è ancora chiaro se il Palladini alla fine accetterà o continuerà con il suo progetto del b&b.

Un Posto al Sole Anticipazioni 14 novembre 2022: Michele e Silvia passeggiata “romantica” a Napoli

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata del 10 novembre 2022 assisteremo a uno strano e inaspettato riavvicinamento tra Michele e Silvia. I due hanno deciso di divorziare e hanno informato Rossella di questa loro scelta. Ma sembra che il loro rapporto non sia destinato a finire così. Dopo essersi incontrati per le vie di Napoli, per caso, cominceranno una passeggiata molto intima per le vie di San Gregorio Armeno, in cui emergeranno sentimenti ancora molto forti tra loro. Tutto questo farà ben sperare Mariella, convintissima che tra la sua amica e l'ex compagno, ci sia ancora amore.

