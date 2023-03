Un Posto al Sole Anticipazioni 17 marzo 2023: Alberto sconvolge Silvia con una proposta inaspettata

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 17 marzo 2023. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Alberto farà una proposta inattesa a Silvia mentre Otello tornerà a Napoli.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 17 marzo 2023 alle ore 20.50 su Rai3, Alberto sarà molto soddisfatto dell'incontro con l'architetto, che si occuperà dei lavori di ampliamento dello studio. Le Anticipazioni della Soap ci rivelano che il Palladini, ormai scatenato, proporrà a Silvia qualcosa di inaspettato e che potrebbe lasciare la Graziani completamente senza parole. Intanto Otello tornerà a Napoli, per la gioia dei suoi amici. Guido si farà avanti per far distrarre il suo amico e chiederà aiuto a Franco e Nunzio. Michele invece starà vicino a Silvia, che sembrerà aver dimenticato Giancarlo.

Alberto sconvolge Silvia con una proposta inaspettata: ecco le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 17 marzo 2023

Alberto è alla riscossa. Il Palladini è scatenato e non vede l'ora che i suoi progetti sull'ampliamento dello studio, vengano realizzati. In suo aiuto arriverà un affascinante architetto, che cercherà di accontentare tutte le sue richieste. Alberto sarà talmente contento e avviato al successo, da prendere una decisione inaspettata che si tradurrà in una proposta per Silvia. Che cosa le chiederà? Si tratterà per caso di un accordo economico o sarà più semplicemente un favore reciproco? Lo scopriremo molto presto.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Otello torna finalmente a Napoli

I desideri e le preghiere di Raffaele e Renato verranno esauditi. I due potranno presto riabbracciare Otello, che deciderà di tornare a Napoli. Il Testa, spinto dalle richieste degli amici, sceglierà di ritornare a Palazzo Palladini. Guido ne sarà felicissimo e si premurerà di far distrarre il suo amico e, per riuscirci, chiederà una mano a Franco e Nunzio. Otello recupererà presto il suo sorriso.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Silvia dice addio a Giancarlo?

Per Silvia non è certo un periodo d'oro, neanche sentimentalmente. Tra lei e Giancarlo si è creata una frattura immensa e sembrerà a non essere destinata a risanarsi. La Graziani dovrà affrontare il distacco dal suo fidanzato, che l'ha delusa moltissimo ma potrà contare sull'aiuto e l'appoggio di Michele. Il Saviani le starà ancora più vicino e le prometterà di non abbandonarla in questo momento delicato. Tra loro potrebbe esserci un ritorno di fiamma?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 13 al 17 marzo 2023.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.