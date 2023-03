Un Posto al Sole Anticipazioni dal 13 al 17 marzo 2023: Viola confessa a Eugenio di amare Damiano

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Puntate di Un Posto al Sole in onda dal 13 al 17 marzo 2023. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Scopriamo le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap partenopea Un Posto al Sole, in onda dal 13 al 17 marzo 2023 su Rai 3, nel nuovo orario delle 20:50. Ecco il Riassunto di ciò che succederà questa settimana:

Puntata in onda Lunedì 13 marzo 2023

Damiano è stato ferito gravemente in un raid e le sue condizioni sono critiche. Viola è distrutta e molto preoccupata per il ragazzo, per cui prova dei forti sentimenti. La Bruni potrebbe cedere da un momento all'altro e rivelare qualcosa di sconvolgente. Giulia e Angela conoscono meglio Rosa e capiscono le ragioni dietro al comportamento a volte aggressivo della donna, causato da una vita piena di difficoltà. Lara continua a usare il piccolo Tommaso per seminare zizzania nel matrimonio di Marina e Roberto mentre Serena si trova in difficoltà e in imbarazzo con la Giordano.

Puntata in onda Martedì 14 marzo 2023

Le condizioni di salute di Damiano preoccupano talmente tanto Viola, da spingerla ad ammettere a se stessa i sentimenti che prova per il Renda. La Bruni decide di parlarle con Eugenio e di rivelargli, una volta per tutte, quello che pensa. Il Nicotera, sconvolto da questa dichiarazione, spiazzerà la moglie con una richiesta. Roberto, messo spalle al muro da Lara, decide di fare qualcosa di molto importante per la Martinelli ma non senza rassicurare Marina sul suo amore e sul loro radioso avvenire.

Puntata in onda Mercoledì 15 marzo 2023

Dopo aver ascoltato le parole di Eugenio e Damiano, Viola dovrà prendere una decisione molto difficile sul futuro della sua vita sentimentale. Otello ha fatto la sua scelta. Non rimarrà a Napoli come tutti i suoi amici sperano ma tornerà a Indica. Micaela invece organizza un appuntamento al buio tra sua sorella Manuela e Niko ma questo non farà che peggiorare la situazione tra il Poggi e le sorelle Cirillo.

Puntata in onda Giovedì 16 marzo 2023

Otello ha deciso di tornare a Indica e Raffaele e Renato temono che questa decisione non sia quella più adatta per il loro amico. I due pensano infatti che il Testa non debba rimanere da solo e non debba affrontare il dolore per la morte di Teresa, senza l'appoggio e la presenza di qualcuno al suo fianco. Cercano quindi di fargli cambiare idea ma ci riusciranno? Niko continua a comportarsi in modo ambiguo con Manuela e questo non fa altro che mandare in crisi la ragazza. Stanca dei continui saliscendi provocati dal Poggi, la Cirillo prova a dimenticarlo, concentrandosi sulla sua vita. Rosa ha trovato lavoro alla Terrazza e si prepara per il suo primo giorno mentre Franco discute con Damiano su un tema spinoso: i pericoli nelle strade del centro storico di Napoli, controllate dal nuovo arrivato, Eduardo Sabbiese.

Puntata in onda Venerdì 17 marzo 2023

Silvia riceve un'inaspettata proposta da parte di Alberto. Il Palladini sembra avere un'ottima opportunità da condividere con la Graziani e tutto questo dopo aver fatto la conoscenza dell'affascinante architetto che si occuperà dei lavori di ampliamento e ristrutturazione dello studio. Intanto, dopo l'intervento di Raffaele e Renato, Otello decide di tornare a Napoli e per tutti sarà una gioia immensa. Guido farà di tutto per aiutare il suo amico a non pensare alla morte della moglie e a dargli una mano ci penseranno Franco e Nunzio. Michele non lascia il fianco di Silvia nemmeno per un momento mentre Giancarlo pare essere nel dimenticatoio.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.