Un Posto al Sole Anticipazioni: Alberto sarà la salvezza di Silvia e del Vulcano? Ecco cosa succederà nella Soap

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nei prossimi episodi della Soap, Alberto farà una proposta molto importante a Silvia. Si tratterà, presumibilmente, di un accordo economico, con cui il Palladini potrebbe voler persino riacquistare Il Vulcano. Sarà così?

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole vedremo Alberto scatenato più che mai. Il Palladini ha già dichiarato di voler puntare in alto, di voler ingrandire lo studio del Poggi e di voler acquisire più clienti possibile. Il suo desiderio di tornare ricco e potente come una volta, potrebbe portarlo a voler rimettere le mani su una sua vecchia proprietà: il Caffé Vulcano.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Alberto pronto al riscatto

Sono stati anni molto difficili per Alberto sia personalmente che professionalmente. La proposta di Niko di lavorare per lui, è arrivata come una manna dal cielo e ormai sono diversi anni che i due gestiscono lo studio insieme. Il Palladini però non ha mai nascosto di non volersi accontentare di un piccolo studiolo e di pochi clienti ma di voler qualcosa di più. Nelle scorse puntate di Upas abbiamo visto come Alberto sia tornato sull'argomento di voler cambiare qualcosa e di voler ingrandire lo spazio lavorativo in cui lui e Niko devono muoversi ogni giorno. Ha quindi deciso di acquistare l'appartamento accanto e si servirà dell'aiuto di un affascinante architetto.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Alberto conosce un affascinante architetto

Per i lavori di ampliamento dello studio, Alberto e Niko si rivolgeranno a un architetto molto affascinante. Nelle trame di Upas arriverà un nuovo personaggio, interpretato dall'attrice Sara Zanier – conosciuta per aver recitato in Centovetrine nel ruolo di Serena Bassani e per aver partecipato a Un Passo dal Cielo 3 – ed è probabile che questo nuovo elemento del cast della Soap, sia destinato a creare un certo movimento nelle Trame. Di sicuro Alberto Palladini sarà felicissimo che qualcuno realizzi il suo sogno ma pare che nei suoi progetti di riscatto sociale ed economico, non ci sia solo lo studio legale.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Alberto fa una proposta a Silvia. Di cosa si tratterà?

Alberto non si limiterà a pensare solo ai progetti di ingrandimento dello studio che condivide con Niko ma si presenterà da Silvia con un'allettante proposta. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole, al momento, non ci rivelano quale richiesta farà il Palladini alla Graziani ma potremmo fare qualche ipotesi, basandoci su qualche teoria scaturita dai fans della Soap. La prima ipotesi, balenata nella mente degli upassini, è che Alberto, per racimolare altri soldi, potrebbe suggerire a Silvia di intentare una causa contro Marina e la sua famiglia, per aver un risarcimento per i danni causati dalla falsa testimonianza di Alice. La seconda, per noi la più probabile, è che Alberto proporrà alla Graziani di acquistare le quote de Il Vulcano, appartenute a Teresa. Chi segue Upas da diversi anni sa che Silvia e sua madre comprarono il locale proprio da Alberto, usando i soldi della vittoria a un quiz televisivo. Il Caffè Vulcano è rimasto sempre nel cuore del suo primo proprietario e il Palladini potrebbe volerlo salvare, rientrando però in possesso del 50% della proprietà. Un affare che potrebbe non solo salvare le finanze di Silvia ma anche dare lustro all'avvocato, che potrebbe quindi tornare alla ribalta. Una terza ipotesi è che Alberto voglia acquistare totalmente Il Vulcano per farci qualcos'altro o per farvi assumere Clara, allontanandola dal nuovo boss arrivato in città, Eduardo Sabbiese, che ha già avuto a che fare la Curcio. Rimangono purtroppo ancora ipotesi ma siamo davvero curiosi di sapere cosa avrà in mente uno dei personaggi storici – più amati e odiati – della Soap di Rai3.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.