Un Posto al Sole Anticipazioni 16 marzo 2023: Un nuovo pericolo all'orizzonte. Franco e Damiano in allerta!

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata del 16 marzo 2023, in onda su Rai3 alle ore 20.50, Raffaele e Renato non riusciranno a trovare pace e cercheranno di convincere Otello a tornare a Napoli e a non affrontare da solo a Indica, il dolore per la morte di Teresina. Intanto Franco e Damiano cercheranno di capire come poter intervenire su una questione ormai diventata spinosa. Nelle strade del centro di Napoli si respira un'aria molto pesante per via dell'arrivo di Eduardo Sabbiese. Niko continuerà ad avere un atteggiamento ambiguo nei confronti di Manuela e questo non farà altro che mandare ancora più in crisi la Cirillo. Per Rosa invece sarà il primo giorno di lavoro alla Terrazza.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Renato e Raffaele in ansia per Otello

Otello ha deciso di tornare a Indica e di affrontare, da solo, il dolore per la morte di sua moglie. La scelta del Testa ha però intristito tutti a Palazzo Palladini e Raffaele e Renato cercheranno di trovare un modo per convincere l'amico a tornare a casa. I due faranno di tutto per riportare a Napoli il buon capo condomino, affinché possa riprendersi il più velocemente possibile. Guido sarà dalla loro parte; anche lui, come il Giordano e il Poggi, vorrà stare accanto a Otello.

Franco e Damiano sull'attenti. Sabbiese è pericoloso: ecco le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 16 marzo 2023

A Palazzo Palladini si comincerà a parlare dei nuovi problemi e del nuovo boss, arrivato a controllare il centro storico di Napoli. Franco e Damiano saranno sull'attenti, decisi a far sì che una situazione come quella accaduta a causa di Valsano, non ricapiti mai più. I due si troveranno a parlare del nuovo arrivato, Eduardo Sabbiese, proprio l'uomo che Clara ha incontrato durante il ritorno nel suo quartiere. Il poliziotto e il Boschi saranno pronti ad affilare le armi. Intanto Rosa comincerà il suo primo giorno di lavoro alla Terrazza.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Manuela e Niko, tira e molla senza fine

Un appuntamento al buio ha messo ko Manuela. Micaela ha organizzato una stramba serata alla sorella ma non ha fatto altro che peggiorare la situazione. Ha infatti rischiato di rovinare l'immagine della gemella, agli occhi di Niko. Per Manuela ricomincerà un tira e molla senza senso e molto fastidioso con il Poggi. L'avvocato avrà verso di lei degli atteggiamenti ambigui, che la porteranno a credere sempre di più che sia arrivato il momento di dire basta e di voltare pagina. Ci riuscirà?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 13 al 17 marzo 2023.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.