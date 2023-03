Un Posto al Sole Anticipazioni 15 marzo 2023: Appuntamento al buio disastroso. Manuela è ko!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 15 marzo 2023. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Micaela organizzerà un incontro al buio per Manuela ma finirà per crearle ancora più problemi con Niko. Viola intanto dovrà prendere una decisione sul suo futuro amoroso.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 15 marzo 2023 alle ore 20.50 su Rai3, Viola dovrà prendere una decisione definitiva per la sua situazione sentimentale. Le Anticipazioni della Soap ci rivelano che la Bruni non potrà più rimandare la sua decisione, non dopo le dure parole di Eugenio e Damiano. Intanto l'appuntamento al buio orchestrato da Micaela finirà per creare un grosso problema a sua sorella Manuela. Il rientro di Otello a Indica lascerà invece una grande preoccupazione tra i suoi amici e i suoi famigliari. Riusciranno Raffaele e Renato a convincere il Testa a rimanere a Napoli?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Viola deve prendere una decisione definitiva

Viola è nel panico. Dopo aver saputo che Damiano è rimasto ferito in un raid, la Bruni è stata costretta a fare i conti con i suoi sentimenti e ha capito di amare profondamente il Renda. La proposta che le ha fatto Eugenio l'ha però completamente spiazzata e le cose rischiano di sfuggirle di mano. Dopo aver raccontato al suo ex di essersi legata in modo speciale al poliziotto, la figlia di Ornella sarà costretta a prendere una decisione e stavolta definitiva, sulla sua situazione sentimentale. Le parole di Eugenio e Damiano, intense dure, la metteranno di fronte a un bivio e sarà necessario scegliere una direzione da percorrere, senza voltarsi indietro.

Manuela ko dopo un appuntamento al buio: ecco le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 15 marzo 2023

Manuela non riesce a togliersi dalla mente Niko e questo anche per colpa dell'atteggiamento ambiguo del Poggi. Micaela deciderà di intervenire. Organizzerà infatti un appuntamento al buio per la sorella ma finirà per creare più danni che altro. Screditerà infatti la gemella agli occhi di Niko, portandolo a continuare un tira e molla, che non farà di certo bene alla sorella di Serena.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Otello torna a Indica

Otello ha deciso di tornare a Indica e di non rimanere a Napoli insieme alla sua famiglia e ai suoi amici. La scelta del Testa, oltre a non essere piaciuta a Silvia e Michele, in ansia per lui, non farà contenti neanche Raffaele e Renato. I due cercheranno di convincere il loro amico a non lasciare la città e a non affrontare tutto da solo, lontano dai suoi affetti. Ma Otello non sarà facile da convincere e potrebbe davvero dire addio per sempre a Palazzo Palladini.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.