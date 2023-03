Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 13 marzo 2023. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Viola sarà in ansia a causa delle condizioni di salute di Damiano. Spaventata di poter perdere il poliziotto, potrebbe prendere delle difficili decisioni.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 13 marzo 2023 alle ore 20.50 su Rai3, Viola vacillerà pericolosamente. Le Anticipazioni della Soap ci rivelano che la Bruni, scoperto che Damiano potrebbe essere stato ferito gravemente in un raid, sarà presa dal panico. La figlia di Ornella, spaventata di poter perdere il Renda, dovrà ammettere a se stessa di provare dei forti sentimenti per il poliziotto e di non poter più fingere che non sia così. Le sue riflessioni potrebbero quindi portarla a prendere delle decisioni spiazzanti. Intanto Giulia e Angela conosceranno meglio Rosa e capiranno qualcosa in più sul suo carattere, a volte molto duro. Serena invece si troverà in imbarazzo con Marina mentre Lara cercherà di usare il piccolo Tommaso per seminare zizzania nel matrimonio tra la Giordano e Roberto.

Viola nel panico: ecco le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 13 marzo 2023

Viola sarà costretta ad affrontare le sue paure. La Bruni scoprirà che Damiano è stato ferito durante un raid criminale e le sue condizioni di salute potrebbero essere molto delicate. Preoccupata per questa situazione, la figlia di Ornella si renderà conto di non poter più mentire a se stessa e seppellire, nel suo cuore, i sentimenti che prova per il poliziotto. Terrorizzata di poterlo perdere, comincerà a valutare l'ipotesi di uscire allo scoperto e di affrontare Eugenio, rivelandogli questa dura e fastidiosa verità.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Giulia e Angela conoscono meglio Rosa

Rosa ha chiesto aiuto a Viola per trovare un nuovo lavoro e la Bruni ha trovato supporto in Giulia e Angela, che le hanno offerto un impiego alla Terrazza. Madre e figlia avranno modo di conoscere meglio la donna e di capire cosa la spinga a essere molte volte dura e intrattabile. Verranno a scoprire della difficile vita che ha dovuto affrontare sino a ora e cercheranno di poterle dare una mano, quando più possibile, per migliorare la sua situazione.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Lara semina zizzania

Marina sta in guardia. Lara sta guadagnando terreno e non si sta facendo alcuno scrupolo di usare il piccolo Tommaso per ottenere privilegi con Roberto e seminare zizzania nel matrimonio tra il Ferri e la Giordano. Quest'ultima non riesce proprio a sopportare la presenza della Martinelli, sempre più insistente e pericolosa ma si troverà anche a gestire una situazione piuttosto fastidiosa con Serena. La Cirillo si troverà in forte imbarazzo con lei, dopo la richiesta di Irene di conoscere il suo piccolo zio. La cosa, per quanto molto tenera, potrebbe infatti non fare molto piacere alla manager, che sta cercando di gestire il tutto, con grande difficoltà.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.