Un Posto al Sole Anticipazioni 14 marzo 2025: Mariella consola Guido. C'è aria di riavvicinamento!

Scopriamo cosa rivelano le anticipazioni complete della puntata della Soap in onda su Rai3 il 14 marzo 2025. Nell'episodio della Soap, Mariella corre in soccorso di Guido, distrutto da quanto accaduto a Michele. I due capiranno di amarsi ancora?

Michele non dà segni di miglioramento e Guido sarà disperato. Le anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata in onda il 14 marzo 2025, alle ore 20.50 su Rai3, il Del Bue troverà consolazione in Mariella. Complice l’assenza di Claudia, lontana dal suo innamorato, l’Altieri e il suo ex sembreranno riavvicinarsi. Intanto Rossella si sentirà in colpa per quello che è successo a suo padre mentre Raffaele e Renato, a Indica, tenteranno di convincere Otello a non partire per Napoli ma purtroppo senza successo.

Un Posto al Sole Anticipazioni 14 marzo 2025: Mariella consola Guido

La terribile vicenda che ha coinvolto Michele ha reso amici e parenti molto nervosi e tristi. Guido non riuscirà a trovare pace per quello che è successo e non sarà in grado nemmeno di calmarsi. Mariella si renderà conto di quanto il suo ex sia giù e, in assenza di Claudia, si sentirà in dovere di stargli accanto e di consolarlo. I due si troveranno di nuovo molto vicini e potrebbe essere il segnale che tra gli ex coniugi qualcosa possa cambiare. Possibile che tra loro torni la passione? Staremo a vedere!

Un Posto al Sole: Rossella si sente in colpa

Michele è rimasto vittima di Fusco e della sua follia. Il primario non aveva certo in mente di colpire Saviani ma nel suo obiettivo c’erano sicuramente i suoi colleghi, prima tra tutti Rossella. La Graziani si sentirà in colpa per quello che è accaduto a suo padre e non riuscirà a capacitarsi che le condizioni di salute del suo amato papà siano così tanto preoccupanti, da far pensare purtroppo al peggio. Sì perché dopo la fine della sedazione sarà piuttosto chiaro che il giornalista dovrà lottare ancora tanto… ma vincerà la sua battaglia con la morte?

Otello sta per arrivare a Napoli, ecco cosa succederà nelle puntate di Un Posto al Sole

Raffaele è corso a fermare Otello. In accordo con Silvia, il Giordano ha raggiunto Indica insieme a Renato, con l’obiettivo di impedire al Testa di correre a Napoli dalla sua famiglia. Nessuno desidera che Otello riviva momenti tristi come quelli vissuti con la morte di Teresa e sono in molti a pensare che la situazione di Michele possa metterlo in grande difficoltà e farlo letteralmente crollare. Nonostante l’impegno del padre di Diego e di quello di Niko, nessuno dei due lo convincerà a rimanere in paese.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.