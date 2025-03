Un Posto al Sole Anticipazioni 13 marzo 2025: Raffaele deve fermare Otello!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le anticipazioni complete della puntata della Soap in onda su Rai3 il 13 marzo 2025. Nell'episodio della Soap, Raffaele deve correre a Indica per convincere Otello a non precipitarsi a Napoli. Intanto Damiano sarà protagonista di un atto di coraggio.

Raffaele dovrà fare di tutto per calmare Otello. Le anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata in onda il 13 marzo 2025, alle ore 20.50 su Rai3, Giordano correrà a Indica per fermare il Testa, deciso a raggiungere Napoli per stare vicino alla famiglia. Il padre di Diego e Viola vorrà preservare il suo amico da una nuova terribile esperienza ma anche dare a Silvia e Rossella modo di stare tranquille. Con loro c’è già Marisa, arrivata per stare accanto al figlio. Le tre si daranno forza a vicenda e attenderanno che la sedazione del Saviani venga interrotta. Intanto Pino affronterà Rosa e cercherà di chiarire perché ci sia di nuovo distanza tra di loro. Damiano invece si troverà a gestire una situazione che dovrà risolvere solo mostrando di avere tanto coraggio.

Un Posto al Sole Anticipazioni 13 marzo 2025: Raffaele corre ad aiutare Otello

Michele rischia la vita e questa situazione ha reso tutti nervosi. La notizia è ovviamente arrivata anche a Otello, che ha annunciato di voler raggiungere Napoli per stare accanto alla famiglia. Visto quanto successo in passato e preoccupato che il suo amico possa soffrire ancora moltissimo dopo l’addio a Teresa, Raffaele correrà a Indica per fermarlo. Cercherà di convincere il Testa a rimanere in attesa in paese e a lasciare che siano loro a occuparsi di tutto e a stare vicino a Silvia e Rossella, tese e spaventate. Il Giordano riuscirà a convincere il capo condomino a fermarsi?

Un Posto al Sole: Damiano protagonista di un atto di coraggio

Fusco è in fuga ma la polizia è riuscita a stanarlo. Il primario non vuole consegnarsi alle autorità e la faccenda sta diventando di difficile risoluzione e potrebbe presto trasformarsi in tragedia. Damiano sarà chiamato a un atto di coraggio. Renda sarà protagonista di un’azione che lo porterà a dimostrare tutto il suo sangue freddo. Sventerà il tentativo del dottore di suicidarsi per non finire in carcere? Lo scopriremo molto presto. Intanto le condizioni di salute di Saviani saranno sempre appese a un filo.

Pino affronta Rosa a muso duro nella puntata di Un Posto al Sole

Pino è stanco del comportamento di Rosa, sempre più altalenante. La Picariello non riesce proprio a trovare pace e ai momenti di passione alterna momenti di freddezza assoluta. Il postino non ne potrà più e deciderà di affrontare a muso duro la madre di Manuel. Intanto all’ospedale si aspetterà di sapere come Michele reagirà alla fine della sedazione. Silvia, Rossella e Marisa si faranno forza a vicenda. Ma cosa succederà a Saviani? Riuscirà a sopravvivere? La tensione sarà altissima.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.