Un Posto al Sole Anticipazioni 10 marzo 2025: Michele vittima di Fusco. La sua vita è appesa a un filo!

Grande paura per Michele nella puntata di un Un Posto al Sole in onda il 10 marzo 2025. Scopriamo insieme le anticipazioni complete dell'episodio della Soap in onda su Rai3.

Fusco ha perso la testa e la sua vittima è stato Michele. Le anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole in onda il 10 marzo 2025 su Rai3 alle ore 20.50, ci rivelano che Rossella farà di tutto per rianimare suo padre ma non riuscirà a farlo svegliare. Saviani cadrà in coma e vivrà un’esperienza extracorporea di cui si accorgerà solo una misteriosa donna presente in ospedale. A Palazzo Palladini si diffonderà la notizia della sparatoria in ospedale e molti amici e parenti di Michele aspetteranno notizie fresche sul giornalista, che sarà sottoposto a un delicato intervento di neurochirurgia.

Un Posto al Sole: Fusco ha perso la testa, Michele finisce nel suo mirino

Fusco ha perso la testa e ha cominciato a sparare all’impazzata. Michele è rimasto vittima della follia del primario ed è caduto a terra privo di sensi. Rossella cercherà di rianimare in tutti i modi suo padre e di salvargli la vita ma dovrà rassegnarsi a lasciare che il giornalista venga portato in terapia intensiva per essere sottoposto a una delicata operazione di neurochirurgia. Le sue condizioni risulteranno immediatamente critiche. Michele rischierà di morire.

Un Posto al Sole Anticipazioni 10 marzo 2025: Michele rischia di morire

Michele lotterà tra la vita e la morte. Mentre a Palazzo Palladini arriverà la notizia della sparatoria in ospedale e tra amici e parenti serpeggerà il terrore di perdere il loro amato Saviani, Michele, in coma e sotto i ferri, vivrà un’esperienza extracorporea di cui si renderà conto solo una donna misteriosa presente in clinica. Ma chi sarà questo personaggio? Sarà determinante nelle prossime puntate di Un Posto al Sole? Ma soprattutto Michele morirà lasciando sole Silvia e Rossella? Fusco intanto si darà alla fuga e cercherà di far perdere le proprie tracce.

Palazzo Palladini trema. Diremo addio a Michele nelle puntate di Un Posto al Sole?

Rossella è nel panico. Suo padre Michele è rimasto vittima della follia di Fusco e la ragazza si sentirà in parte responsabile per quello che gli è accaduto. Il primario ha perso la testa per via delle accuse che gli sono state mosse da lei e da altre donne, spinte dal suo coraggio a dire la verità una volta per tutte. La Graziani e sua madre assisteranno impotenti all’evolversi dei fatti e saranno costrette ad attendere la fine della delicata operazione a cui il giornalista sarà sottoposto. Entrambe saranno pervase dal terrore e dovranno affrontare uno dei momenti più duri della loro vita.

