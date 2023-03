Un Posto al Sole Anticipazioni 14 marzo 2023: Eugenio mette Viola con le spalle al muro!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 14 marzo 2023. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Eugenio farà una proposta spiazzante a Viola. La Bruni si troverà in difficoltà. Intanto Roberto fa un passo in favore di Lara ma non prima di aver rassicurato Marina.

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata in onda il 14 marzo 2023 alle ore 20.50 su Rai3, Viola prenderà totale coscienza dei suoi sentimenti e deciderà di uscire allo scoperto. La Bruni penserà di rivelare a Eugenio la verità sul suo amore per Damiano ma gli imprevisti saranno dietro l'angolo. Il Nicotera la spiazzerà con una proposta che la metterà completamente con le spalle al muro e che potrebbe ribaltare le sue decisioni. Intanto Roberto, convinto o meglio costretto dall'atteggiamento di Lara, farà un passo molto importante in favore della Martinelli. Il Ferri però si affretterà a rassicurare Marina che il loro futuro non verrà minimamente toccato e che la loro felicità sarà assicurata.

Eugenio mette Viola con le spalle al muro: ecco le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 14 marzo 2023

Viola è nel panico. Damiano è stato ferito in un raid e la Bruni ha capito di non poter più mentire a se stessa. Ha così preso coscienza di essere sinceramente innamorata del Renda e di non poter più soffocare questo sentimento. La figlia di Ornella dovrà però affrontare un grande ostacolo: Eugenio. Dovrà infatti rivelare all'ex marito di essersi affezionata all'uomo scelto da lui, per farle da scorta. Il magistrato ne rimarrà sicuramente scioccato ma la situazione potrebbe non andare come previsto. Il Nicotera le farà infatti una proposta che finirà per metterla con le spalle al muro e ancora più in difficoltà. Viola riuscirà a uscirne?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Roberto fa un passo verso Lara

Lara sta guadagnando terreno. I suoi piani stanno funzionando e Tommaso sta sortendo l'effetto sperato. Il piccolo sembra aver conquistato una fetta del cuore del Ferri e il manager non riesce a essere indifferente davanti al bambino. Per questo prenderà una decisione che spiazzerà sua moglie e farà molto felice la Martinelli. Roberto farà un passo molto importante verso la sua ex, permettendole – sebbene con poco entusiasmo – di acquistare ancora più spazio nella sua vita.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Roberto tranquillizza Marina sul loro futuro

La scelta di Roberto di fare un passo in avanti verso Lara, metterà Marina di nuovo sull'attenti. La Giordano non ha mai abbassato la guardia davanti alla Martinelli, convinta che la donna sia molto più pericolosa di quanto si voglia ammettere. Il suo fiuto, lo sappiamo, non sbaglia ma nemmeno la scaltra signora di Upas, può sapere che il piccolo Tommaso non sia davvero né figlio di Lara né di Roberto. Purtroppo però la messinscena della donna sta funzionando e il Ferri farà un passo molto importante verso di lei. Il manager si assicurerà però di tranquillizzare sua moglie e di non farla preoccupare riguardo al loro futuro insieme e alla tranquillità della loro vita. Ma ci riuscirà o Marina rimarrà sempre in tensione, in attesa della prossima mossa da fare?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.