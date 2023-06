Un Posto al Sole Anticipazioni 14 giugno 2023: Renato geloso di Giulia e Luca?

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 14 giugno 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Renato non sopporterà la frequentazione tra Giulia e Luca. Marina intanto scoprirà cosa è successo in sua assenza.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 14 giugno 2023, alle ore 20.50 su Rai3, Renato non sopporterà la crescente sintonia tra Giulia e Luca. Le Anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che il Poggi sarà infastidito dal rapporto che si sta creando tra la sua ex moglie e il medico e cercherà un modo per evitarli. Intanto il De Santis dovrà fare i conti con i problemi ma soprattutto con i pregiudizi, legati alla sua malattia. Nonostante gli sforzi di Roberto per non farle scoprire nulla, Marina verrà a sapere tutto quello che è successo in sua assenza mentre Ida tirerà fuori un lato inaspettato del suo carattere. Dopo l'invito a passare la serata in sua compagnia, Mariella inizierà a sospettare che Sasà le stia nascondendo qualcosa.

Renato geloso di Giulia e Renato? Scopriamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 14 giugno 2023

Nonostante l'iniziale reticenza e la paura di non riuscire a superare le sue paure, Giulia ha cominciato a frequentare sempre più assiduamente Luca. Le uscite tra i due e il tempo passato insieme, hanno però creato un certo fastidio in Renato. Il Poggi sembrerebbe geloso del rapporto che si sta creando tra la sua ex moglie e il medico, che intanto dovrà fare i conti con i pregiudizi legati alla sua malattia. Per il De Santis non sarà facile affrontare tutto questo e per Michele sarà molto doloroso vederlo in difficoltà. Il Saviani non potrà però più intervenire, non prima almeno di aver fatto pace con lui.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Mariella sospetta che Sasà le stia nascondendo qualcosa

Dopo averlo invitato a passare una serata insieme, Mariella si renderà conto che Sasà è tormentato da qualcosa. L'Altieri sospetterà che il suo amico le stia nascondendo qualcosa e che non possa essere del tutto sincero con lei. La vigilessa cercherà di vederci chiaro nella faccenda ma scoprirà che dietro ai malumori di Sasà si celano i segreti di suo nipote Castrese? Ida, impossibilitata a tornare a Napoli, tirerà fuori un lato del suo carattere totalmente inaspettato.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Marina scopre tutto quello che è successo in sua assenza

Marina è tornata e Roberto ha dovuto fare i conti con lei. Il Ferri ha tentato in tutti i modi di ricucire il rapporto con sua moglie ma i due hanno finito per discutere duramente, un'altra volta. Roberto tenterà pure di impedire alla Giordano di scoprire cosa è successo durante la sua assenza ma non sarà per nulla facile. Marina verrà infatti a conoscenza di tutto e andrà su tutte le furie, arrivando a prendere una decisione sconvolgente.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 12 al 16 giugno 2023.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.