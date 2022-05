Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 13 maggio 2022. Ecco cosa succederà nell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3: Roberto è più che mai convinto della scelta che ha fatto e anzi sembra aver escogitato un piano per liberarsi definitivamente di Lara. La Martinelli ha però un asso nella manica e lascerà il suo ex compagno e collega senza più via di scampo. Intanto Viola, dopo averne parlato con Angela e Giulia, si convince che non possa essere stata Bianca a imbrattare la lavagna di scuola. Per questo non dirà nulla a Eugenio. Niko è sempre più infastidito da Alberto. Il Palladini non smette di dire la sua, sulla gestione dei clienti del loro Studio. Jimmy invece è sempre più impegnato con i compiti ed è costretto ad accettare di essere aiutato dalla terribile Giuditta.

Roberto vuole liberarsi di Lara in Un Posto al Sole Anticipazioni 13 maggio 2022

Una scoperta rischia di sconvolgere Roberto e Marina per sempre. Lara pare aver trovato un modo per evitare di essere messa di nuovo in un angolo. E Roberto lo scoprirà a sue spese. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che il Ferri sarà convinto di avere trovato un modo per liberarsi di Lara definitivamente. Purtroppo per lui, le cose non andranno come sperato. La Martinelli gli dimostrerà di essere più che pronta a rispondere al fuoco nemico. La guerra ai Cantieri si farà sempre più serrata. Chi la spunterà? Fabrizio volterà le spalle definitivamente a sua moglie?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Viola sicura che Bianca sia innocente

Bianca ha rischiato di mettersi nei guai e stavolta definitivamente. Ma la bambina è destinata a uscire indenne da questa brutta situazione. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Viola, dopo essersi consultata con Angela e Giulia, si convincerà che non possa essere stata la piccola Boschi a imbrattare la lavagna con una terribile scritta. La Bruni deciderà quindi di non avvertire suo marito Eugenio di quanto accaduto e di lasciar correre. Ma avrà fatto bene?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Jimmy in balia di Giuditta

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Niko si troverà sempre più in difficoltà con Alberto. Tra loro infatti aumenteranno i battibecchi, causati dall'ingerenza del Palladini, deciso a ritagliarsi un posto sempre più importante nello Studio e pronto a gestire a suo modo i clienti. Per il Poggi non sarà facile trovare un equilibrio con il suo collega. Jimmy invece si troverà in balia di Giuditta. Il bambino sarà costretto a chiedere il suo aiuto, visto il suo continuo impegno con i compiti di scuola. Sarà una scelta pericolosa?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 9 al 13 maggio 2022.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.