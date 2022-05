Un Posto al Sole Anticipazioni 12 maggio 2022: Una scoperta rischia di sconvolgere per sempre Marina e Roberto

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 12 maggio 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3, Lara fa una scoperta sconvolgente che potrebbe essere molto utile per distruggere Marina e anche Roberto.

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 12 maggio 2022. Ecco le Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3: la guerra tra Marina, Lara, Roberto e Fabrizio, non sembra destinata a una facile risoluzione. La decisione di Ferri di rinunciare al Gruppo Petrone, ha scatenato l'ira della Martinelli che ora farà una sorprendente scoperta, destinata a cambiare per sempre gli equilibri ai Cantieri. Angela e Giulia intanto sono sconvolte dall'arresto del boss argento, trovato proprio nel quartiere dove le due hanno il loro ufficio. Bianca invece viene coinvolta in un nuovo gioco pericoloso e stavolta rischia di subire gravi conseguenze. Silvia e Rossella sono in crisi. Se Ross ha il cuore spezzato, sua madre non riesce a decidere quale strada intraprendere con Giancarlo. Per fare chiarezza chiederà aiuto a Mariella.

Una scoperta rischia di sconvolgere per sempre i Cantieri in Un Posto al Sole Anticipazioni 12 maggio 2022

Continua imperterrita la guerra tra Marina, Lara e Roberto. La Martinelli ha rivelato a Fabrizio una verità scottante su Marina, assicurandosi la collaborazione – senza remore – del Rosato. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Lara sarà sempre più senza scrupoli. La manager non intende rinunciare alle conquiste da lei duramente fatte e certo non lascerà che la Giordano, la sua grande nemica, le impedisca di ottenere i suoi obiettivi. E dopo che Roberto le ha voltato le spalle – un'altra volta – la donna intende farla pagare a tutti. Le Anticipazioni ci dicono che una sorprendente scoperta arriverà a darle una grossa mano. Cosa succederà?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Angela e Giulia in ansia

Eugenio si è rimesso alla caccia dei camorristi e Viola è in pericolo. Il ritorno a lavoro del Nicotera rischia di causare problemi a tutta la sua famiglia, persino ad Angela e Giulia. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che le due rimarranno piuttosto sconvolte dallo scoprire che il boss argento è stato catturato proprio nel quartiere in cui le due hanno il loro ufficio. Intanto Bianca rischierà di mettersi di nuovo nei guai e stavolta saranno davvero molto seri.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Rossella e Silvia in crisi

Riccardo ha lasciato Rossella e la ragazza non si capacita di quanto è successo. Ross è ormai convinta che tra lei e Crovi non ci siano più speranze, del resto il medico è stato piuttosto chiaro in merito e non si è fatto scrupoli di usare parole molto forti. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che anche Silvia si troverà ad affrontare una profonda crisi sentimentale. La proposta di Giancarlo di trasferirsi a Bari, l'ha particolarmente toccata e ora non sa che strada prendere. Il futuro con il suo compagno sembra incerto e cercherà aiuto in Mariella, l'unica forse in grado di darle consigli.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 9 al 13 maggio 2022.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.