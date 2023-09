Un Posto al Sole Anticipazioni 12 settembre 2023: Giulia dice NO. Non seguirà le decisioni di Franco!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 12 settembre 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Giulia non intenderà cedere alle intenzioni di Franco sulla Terrazza mentre Viola cercherà di vederci più chiaro su Damiano e ne parlerà con Eugenio.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda su Rai3 il 12 settembre 2023, alle ore 20.50, Rosa continuerà a essere gelosa di Damiano e Viola mentre la Bruni, convinta che il Renda stia combinando qualcosa, cercherà di parlarne con Eugenio. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano anche che Giulia si rifiuterà di seguire le decisioni di Franco e si dedicherà completamente alle cure della sua Bricca. Micaela tenterà invece di distrarre Manuela dallo studio e di farla un minimo divertire. Ma le cose, come accade spesso, non andranno come previsto.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Viola vuole la verità su Damiano

Viola sta indagando su Damiano ed Eduardo. La Bruni non ha dubbi che il Renda sia invischiato in qualcosa di losco e prima di affrontarlo faccia a faccia, cercherà di condividere le sue perplessità con Eugenio. Le cose potrebbero però essere molto diverse da quello che sembra. Cosa starà succedendo davvero? Intanto Rosa, notato che Viola e il suo ex compagno si sono riavvicinati, proverà una forte gelosia, che potrebbe peggiorare la situazione, già di per sé complessa.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Giulia dice NO alle decisioni di Franco

Niko è tornato dalle vacanze e ha dovuto portare a sua madre delle cattive notizie. Franco ha preso delle decisioni importanti riguardo la Terrazza e intende metterle in pratica il prima possibile. Giulia però non vorrà sentire ragioni e si opporrà con tutta se stessa a cedere alle decisioni del genero. La Poggi intenderà occuparsi della sua povera Bricca, ora molto malata, e non avrà tempo di occuparsi di altro. Ma cosa avrà in mente il Boschi? Vorrà per caso cedere la proprietà del suo grande appartamento?

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Micaela ha un piano per distrarre Manuela

Micaela e Serena sono in soccorso di Manuela. A voler spronare la Cirillo a lasciare perdere lo studio, per svagarsi almeno un po’, è la sua gemella. Micaela cercherà di fare di tutto per convincere Manu a prendersi del tempo libero e organizzerà un piano per farla uscire fuori di casa. Le cose però potrebbero non andare come da lei previsto.

