Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della Doppia Puntata di Un Posto al Sole in onda il 7 settembre 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Viola vede Eduardo e Damiano scambiarsi dei soldi mentre Roberto dubita che Tommy sia davvero suo figlio.

Nella doppia puntata di Un Posto al Sole in onda il 7 settembre 2023, alle ore 20.50 su Rai3, Marina e Silvana lasceranno Palazzo Palladini mentre Roberto comincerà a essere tormentato dai dubbi. Le Anticipazioni degli episodi della Soap ci rivelano che Ferri sospetterà che Tommaso non sia davvero suo figlio. Viola intanto, dopo aver visto Damiano ed Eduardo scambiarsi del denaro, vorrà vederci chiaro nella faccenda mentre Lara, con la Giordano fuori dai giochi, penserà di accorciare le distanze con Roberto. Mariella si troverà di nuovo a fare i conti con le sorelle Cirillo.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Roberto sospetta che Tommaso non sia suo figlio

È arrivato il giorno tanto atteso da Lara, ovvero quello in cui Marina e Silvana lasceranno Palazzo Palladini. Come promesso, le due donne metteranno le ultime cose in valigia e torneranno nella grande villa della Giordano, dove le aspetta una nuova vita. Le cose potrebbero però presto cambiare e a far girare la ruota del destino sarà Roberto. Ferri comincerà infatti a sospettare che la Martinelli lo abbia imbrogliato e che Tommy non sia davvero suo figlio. Scoprirà finalmente la verità, a cui sembra molto vicino?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Viola indaga su Eduardo e Damiano

Damiano potrebbe tradire Eugenio. Il Renda ha dovuto cedere ai ricatti di Eduardo e ora sta facendo il suo gioco. Viola però potrebbe scoprire tutto. La Bruni vedrà i due ex amici insieme ma soprattutto li osserverà scambiarsi del denaro. Insospettita da questa novità, vorrà indagare e capire la reale natura del loro rapporto. Viola riuscirà ad aiutare Damiano o finirà per mettersi in pericolo?

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Lara approfitta dell’assenza di Marina

Lara non potrebbe essere più contenta. Marina ha deciso di lasciare Palazzo Palladini e se n’è andata. La Martinelli potrà quindi approfittare del bel momento per riavvicinarsi a Roberto, con cui c’è stata ancora intimità. Intanto Mariella si troverà, senza volerlo, coinvolta in una discussione con le sorelle Cirillo. Finirà mai questa assurda guerra?

