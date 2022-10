Un Posto al Sole Anticipazioni 12 ottobre 2022: Un duro faccia a faccia. Chiara deve resistere!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 12 ottobre 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 vedremo Chiara affrontare a muso duro una persona che l'ha molto delusa. Intanto Viola prende sempre più coscienza delle sue decisioni.

Vediamo insieme cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole del 12 ottobre 2022. Le Anticipazioni e le Trame della Soap italiana, in onda alle 20.50 su Rai3, ci rivelano che il mistero di Lia comincerà a farsi più chiaro. Si inizierà a capire in che modo la giovane nuova cameriera dei Ferri sia legata a Palazzo Palladini e come mai abbia deciso di arrivare proprio ora. Intanto Diego sarà sempre più attratto da lei. I suoi sentimenti saranno corrisposti? Nunzio si impegnerà a trovare il miglior centro di disintossicazione per Chiara mentre la ragazza avrà un duro faccia a faccia con una persona che ha tradito la sua fiducia. Viola continuerà a proseguire per la sua strada, quella che la porterà lontano da Eugenio. La Bruni ha fatto la sua scelta e nessuno sembra capace di farle cambiare idea.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Diego sempre più attratto da Lia

Lia è arrivata da poco nelle Trame di Upas ma ha già fatto parlare molto di sé. La ragazza è molto misteriosa e l'unica certezza è che sia legata a Palazzo Palladini. Ma ancora nessuno sa in che modo. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano però che nella puntata del 12 ottobre 2022, qualche importante dettaglio verrà alla luce. Comincerà insomma a diradarsi la coltre di mistero che copre la cameriera e il suo passato. Ci verrà svelata qualche informazione in più su di lei e forse riusciremo a farci un'idea più chiara della faccenda. Quel che è certo è che vedremo Diego sempre più attratto da lei. Il Giordano sembrerà deciso a farle la corte ma i suoi sentimenti saranno ricambiati o Lia non proverà per lui lo stesso trasporto?

Un duro faccia a faccia per Chiara, ecco cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole del 12 ottobre 2022

Nunzio ha detto basta e ha scelto di tornare a Napoli e di portare con sé Chiara. Per la ragazza non è stato semplice decidere di tornare a casa e affrontare il processo a suo carico e non sarà facile, da ora in poi, affrontare le conseguenze delle sue scelte sbagliate. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata del 12 ottobre 2022, la Petrone si troverà a fare i conti con una persona che non ha mai creduto in lei e che l'ha molto delusa. Gli spoiler ci fanno intuire che possa essere Katia, la madre di Nunzio. Se vi ricordate le due donne avevano avuto molto da dirsi prima della partenza di Chiara per Capo Verde e la scelta della giovane di partire da sola, era proprio in risposta delle preghiere della Cammarota. Le due potrebbero avere dei conti in sospeso da chiarire ma tra i possibili interlocutori ci potrebbe essere anche Franco, colpevole di aver lasciato partire la fidanzata del figlio, senza averlo avvertito.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Viola affronta il peso delle sue decisioni

Chiara avrà un duro confronto con una persona che l'ha molto delusa mentre Nunzio continuerà la ricerca del miglior centro di riabilitazione, a cui affidare la sua fidanzata. Ma le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 12 ottobre 2022 non si fermano qui e tornano a parlare di Viola. Nell'episodio vedremo la Bruni fare i conti con il peso delle sue decisioni ma la vedremo anche convinta di quanto ha deciso. Non sarà semplice per lei affrontare il futuro come una madre single e lontana da Eugenio ma questo è il prezzo da pagare per non vivere costantemente nella paura.

