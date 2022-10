Un Posto al Sole Anticipazioni dal 10 al 14 ottobre 2022: Viola si rassegna. Il suo matrimonio con Eugenio è finito!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap partenopea Un Posto al Sole, in onda dal 10 al 14 ottobre 2022 su Rai 3, nel nuovo orario delle 20:50. Ecco il Riassunto di ciò che succederà questa settimana:

Puntata in onda Lunedì 10 ottobre 2022

Tra Viola e Gabriele cresce una sintonia sempre maggiore. Eugenio dice a Ornella di essere preoccupato per l'incolumità di Viola e chiede alla dottoressa di intercedere con sua figlia per convincerla ad accettare la scorta.

Puntata in onda Martedì 11 ottobre 2022

Anche Ornella e Raffaele credono che Viola abbia bisogno della scorta, ma la ragazza prenderà una sofferta decisione che potrebbe mettere la parola fine al suo matrimonio. Chi ha tentato di uccidere Marina e Roberto è sempre più deciso a portare avanti il folle piano di vendetta.

La Puntata di Mercoledì 12 ottobre 2022

Mentre Diego è sempre più affascinato da Lia, appare sempre più chiaro ciò lega la giovane a Palazzo Palladini. Intanto Viola, nonostante ami ancora suo marito, sembra pronta a prendere la sofferta decisione di allontanarsi da Eugenio. Nel frattempo, Nunzio è impegnato a cercare il miglior centro di disintossicazione per Chiara, che avrà modo di confrontarsi con qualcuno che l'ha molto delusa in passato.

Puntata in onda Giovedì 13 ottobre 2022

Serena non approva l'improvviso avvicinamento di Manuela a Niko, che accetta il conforto offertole dalla ragazza in questo momento difficile. Intanto Chiara è messa di fronte a una difficile decisione che la aiuterà a uscire una volta per tutte dalla sua dipendenza, ma a un prezzo: lasciare Napoli.

Puntata in onda Venerdì 14 ottobre 2022

Marina sta per partire per il Salone nautico, ma dopo un'accesa discussione, la Giordano non è più rintracciabile al telefono: cosa le è accaduto? Intanto Manuela trascorre molto tempo con Jimmy per avvicinarsi a Niko, ma la situazione sembra disturbare Micaela. Le gemelle hanno un brusco litigio davanti a Serena e Filippo, che faranno fatica a contenerle. Nel frattempo Samuel, influenzato da Mariella, inizia a credere che Nunzio voglia soffiargli il ruolo di chef al Vulcano...

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.