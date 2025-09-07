Un Posto al Sole Anticipazioni 8 settembre 2025: Gennaro pronto a rovinare Roberto con l'aiuto di Vinicio!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole in onda su Rai3 l'8 settembre 2025. Nell'episodio della Soap vedremo Gennaro sfrutta la mossa falsa di Roberto per avere la sua vittoria, definitiva!

Le condizioni di Gennaro sono attualmente stabili ma non si è ancora capito cosa gli succederà e se riprenderà la sua vita normalmente. Con il suo comportamento, Roberto sta peggiorando ogni cosa e se ne accorgerà ancora di più nella puntata di Un Posto al Sole in onda l’8 settembre 2025, alle ore 20.50 su Rai3. Gagliotti sfrutterà l’attacco di Ferri in ospedale per portare l’acqua al suo mulino e per gettare fango sul suo rivale. L’imprenditore sarà molto contento che suo fratello minore gli stia accanto e che abbia intenzione di sostenerlo. Vinicio è corso in suo aiuto ma è tormentato dai pensieri ma soprattutto deve affrontare la crisi tra lui e Alice, che ovviamente ha subito un contraccolpo terribile a causa delle tensioni in famiglia. Vediamo insieme, nel dettaglio, cosa succederà nell'episodio della Soap.

Un Posto al Sole: Gennaro sempre più spietato

Roberto si è messo nei guai. Non controllando la sua ira, Ferri ha finito per fare quello che non avrebbe mai dovuto permettere. A seguito dei colpi e della dura spinta inferti al suo rivale, Gennaro è caduto e ha battuto violentemente la testa. Le sue condizioni sono stabili ma non è ancora certo che possa tornare alla vita di prima. La violenza da lui provocata, ha costretto Roberto allo stato di fermo e Torre sta indagando su di lui, deciso a capire cosa stia succedendo ai Cantieri e perché due dei suoi soci siano arrivati alle mani. Le indagini della polizia hanno servito un assist a Gennaro, che coglierà ogni occasione per mettere in cattiva luce il suo rivale e liberarsi di lui una volta per tutte.

Un Posto al Sole Anticipazioni 8 settembre 2025: Gennaro sfrutta la mossa falsa di Roberto

Roberto sembra non riuscire a frenarsi e purtroppo la sua impulsività, data dall’ira, lo ha portato a compiere una nuova mossa falsa. Ferri si è presentato in ospedale da Gennaro, provocandolo e facendolo ancora di più infuriare. Il risultato sarà devastante. Sì perché Gagliotti, approfittando dell’agguato che il suo rivale gli ha riservato, getterà ancora più fango su di lui, mettendolo ancora di più in cattiva luce con la polizia. Per Roberto le cose si complicheranno ulteriormente.

Vinicio e Alice in crisi, ecco cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole

Gennaro vuole distruggere Roberto e con lui Marina. Il suo obiettivo è ben chiaro e ora è certo di aver trovato chi lo può aiutare. Gagliotti ha chiamato in suo soccorso Vinicio e il suo fratellino, preoccupato per lui, è corso in suo soccorso. Il ragazzo si troverà sempre più davanti a un bivio, soprattutto dopo aver capito che la sua relazione con Alice sta entrando in crisi. Il rapporto tra i due ragazzi subirà un forte scossone a causa delle tensioni in famiglia e dopo aver resistito per mesi e mesi, stavolta potrebbe essere arrivato il momento di dirsi addio.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.