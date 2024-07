Un Passo dal Cielo e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 9 luglio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Un Passo dal Cielo e Un Posto al Sole per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 9 luglio 2024 rispettivamente su Rai 1 e Rai 3.

Torna l'appuntamento con Un Passo dal Cielo, la fiction tutta italiana di Rai 1 che questa settimana va in onda in replica dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due serie televisive di oggi 9 luglio 2024.

Un Passo dal Cielo: La Trama di oggi 9 luglio 2024

Nella Puntata in replica di Un Passo dal Cielo di oggi - 9 luglio 2024 - Francesco e Livia si riavvicineranno temporaneamente per risolvere un caso mentre Vincenzo dovrà avere ancora a che fare con Fedez. Eva, dopo aver affrontato la madre di Nappi, dovrà decidere se dire e come dire al fidanzato di dover girare una scena di nudo con il rapper. Gli episodi che andranno in onda sono intitolati: La Trappola, Il Sacro Fuoco e Spiriti Liberi... Qui la trama completa di Un Passo dal Cielo.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 9 luglio 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 9 luglio 2024 - Claudia non mollerà la presa su Guido e continuerà a frequentarlo per rafforzare la sua autostima. Mariella si troverà di nuovo messa in un angolo e si accorgerà di quanto suo marito sia preso da un’altra donna e temerà di non avere più alcuna speranza di salvare il suo matrimonio. Riccardo confiderà a Rossella di sentirsi in grande difficoltà sul lavoro e la Graziani si sentirà in colpa per esserne in parte la causa. Lucia chiederà a Eugenio di far un passo avanti nel loro rapporto mentre Viola è sempre più preoccupata per i rischi che Damiano sta correndo... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dall'8 all'11 2024.