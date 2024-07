Un Posto al Sole Anticipazioni 9 luglio 2024: Claudia non molla la presa su Guido, per Mariella non c'è più speranza?

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole in onda su Rai3 il 9 luglio 2024. Le Trame dell’episodio della Soap ci rivelano che Claudia non smetterà di tormentare Guido, che la fa sentire sempre desiderata. Mariella sarà sempre più avvilita.

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata in onda su Rai3 il 9 luglio 2024, alle ore 20.50, Claudia non mollerà la presa su Guido e continuerà a frequentarlo per rafforzare la sua autostima. Mariella si troverà di nuovo messa in un angolo e si accorgerà di quanto suo marito sia preso da un’altra donna e temerà di non avere più alcuna speranza di salvare il suo matrimonio. Riccardo confiderà a Rossella di sentirsi in grande difficoltà sul lavoro e la Graziani si sentirà in colpa per esserne in parte la causa. Lucia chiederà a Eugenio di far un passo avanti nel loro rapporto mentre Viola è sempre più preoccupata per i rischi che Damiano sta correndo.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Claudia non smette di tormentare Guido

Mariella ha scoperto che Guido è innamorato di Claudia e spera che le cose tra loro si sistemino. Ma per l’Altieri sarà più difficile del previsto. La Costa non smetterà infatti di tormentare il Del Bue e di approfittare dell’affetto del vigile per alimentare la propria autostima, messa a dura prova dagli anni che passano. La vicinanza tra i due finirà per far sentire Mariella ancora più sola e distrutta e a farle credere di non avere più alcuna speranza di salvare il suo rapporto con il marito. Sarà davvero così? Sarà arrivato il capolinea per i genitori di Lollo?

Un Posto al Sole: ecco il Video Riassunto della puntata di Un Posto al Sole del 9 luglio 2024

Guarda qui sotto il video riassunto della puntata di Un Posto al Sole del 9 luglio 2024 e poi continua a leggere le Anticipazioni Complete dell'episodio della Soap.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Claudia è sincera?

Guido è sempre più stregato da Claudia e il suo rapporto con Mariella si è incrinato. Marito e moglie sono sempre più distanti e il Del Bue potrebbe prendere decisioni molto difficili da digerire per la vigilessa, sempre più avvilita e desolata. Attenzione però a Claudia. La Costa potrebbe non essere sincera con il suo amico e usarlo solo per sentirsi più appagata e desiderata, come invece non si sente da tempo, per via della sua ansia per gli anni che passano e che l’affievoliscono ogni giorno di più.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Lucia vuole fare un passo in avanti con Eugenio

Viola è molto preoccupata per il lavoro pericoloso che Damiano sta portando avanti e per i rischi che sta correndo a stare dietro al boss Torrente. Intanto Lucia chiederà a Eugenio di fare un passo in avanti nel loro rapporto e di fare ancora più sul serio. Riccardo lascerà senza parole Rossella e la metterà in grande imbarazzo quando le rivelerà di essere in profonda difficoltà sul suo lavoro e nella sua vita privata. Ross si sentirà in colpa e capirà che in parte è causa dell’infelicità del suo ex fidanzato.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dall'8 al 12 luglio 2024.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.