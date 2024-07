Un Passo dal Cielo Anticipazioni 9 luglio 2024, Repliche: Francesco e Livia di nuovo vicini ma è solo un'illusione!

Anticipazioni TV

Un Passo dal Cielo ci fa compagnia anche nel primo pomeriggio del 9 luglio 2024. Nelle puntate della Fiction, in replica su Rai1 alle ore 14.05, vedremo che Francesco e Livia si riavvicineranno temporaneamente per risolvere un caso mentre Vincenzo dovrà avere ancora a che fare con Fedez. Eva, dopo aver affrontato la madre di Nappi, dovrà decidere se dire e come dire al fidanzato di dover girare una scena di nudo con il rapper. Gli episodi che andranno in onda sono intitolati: La Trappola, Il Sacro Fuoco e Spiriti Liberi.

Un Passo dal Cielo Anticipazioni: La quarta stagione è in onda, in replica, su Rai1

Un Passo dal Cielo ci farà compagnia per tutta l’estate 2024. Su Rai1 stanno andando in onda – e continueranno sino ad agosto – le repliche delle prime stagioni della Fiction. Attualmente, primi di luglio 2024, siamo arrivati alla quarta stagione, la prima con Daniele Liotti nei panni di Francesco Neri, sostituto di Pietro Thiene. A fine agosto Un Passo dal Cielo sarà sostituito da Che Dio Ci Aiuti mentre dal 9 settembre 2024 arriverà la nuova stagione de Il Paradiso delle Signore, con tante novità e new entry.

Anticipazioni Un Passo da Cielo: La Trappola

A San Candido non c’è pace, soprattutto per Francesco, nei guai sino al collo sin dai primi giorni alla forestale. La sua squadra e la polizia devono indagare sulla scomparsa, improvvisa, di un tranquillo medico del paese. L’uomo è stato rapito ma non se ne comprende il motivo. Neri capisce subito che il criminale che ha commesso il fattaccio non è un principiante. Le sue tecniche sembrano infatti frutto di un addestramento militare. Intanto arriva la madre di Vincenzo. La donna vuole vederci chiaro sul rapporto tra suo figlio ed Eva, con la quale non andrà per nulla d’accordo e la metterà in grande difficoltà.

Un Passo da Cielo Anticipazioni e Trame: Il Sacro Fuoco

Durante la notte della festa del Sacro Cuore, viene ritrovato morto un noto scultore di San Candido. La sua abitazione è stata data alle fiamme e tutte le sue opere sono state vilmente trafugate. Francesco chiede a Livia di dargli una mano. Sua moglie è infatti un’esperta di storia dell’arte e potrebbe veramente dare una mano alle indagini. Questa situazione porta i due a riavvicinarsi temporaneamente ma purtroppo le ruggini del passato sono molto difficili da mandare via. Vincenzo è stato invitato alla festa di inizio riprese da parte di Fedez ma Nappi non può andarci con Eva e la cosa è piuttosto problematica.

Anticipazioni e Trame Un Passo dal Cielo: Spiriti Liberi

San Candido è di nuovo sconvolto da un omicidio. Un fotografo naturalista del paese viene ritrovato senza vita e forse è stato aggredito da una tigre, ancora a piede libero tra i boschi. Intanto Livia si ammala e le sue condizioni di salute sono gravi. La donna si rifiuta di farsi portare in ospedale e la preoccupazione di Francesco sale tantissimo. Intanto Eva deve girare una scena di nudo con Fedez ma la ragazza non trova il coraggio di dirlo a Vincenzo, che sicuramente sarà furioso.

