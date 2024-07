Un Passo dal Cielo e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 8 luglio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Un Passo dal Cielo e Un Posto al Sole per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 8 luglio 2024 rispettivamente su Rai 1 e Rai 3.

Torna l'appuntamento con Un Passo dal Cielo, la fiction tutta italiana di Rai 1 che questa settimana va in onda in replica dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due serie televisive di oggi 8 luglio 2024.

Un Passo dal Cielo: La Trama di oggi 8 luglio 2024

Nella Puntata in replica di Un Passo dal Cielo di oggi - 8 luglio 2024 - Francesco sarà vittima di diversi guai. Non solo dovrà mettere in allerta Livia dal Maestro ma dovrà pure liberarsi di tre narcotrafficanti che prenderanno lui ed Emma in ostaggio e poi sarà costretto a scagionarsi dalla pesante accusa di aver aggredito una donna. A San Candido arriverà Cristina, la sorella di Huber mentre Vincenzo sarà tormentato da Fedez, con cui crederà che Eva lo tradisca... Qui la trama completa di Un Passo dal Cielo.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 8 luglio 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 8 luglio 2024 - Manuela non saprà più come fare con Micaela. La Cirillo si troverà in profondo imbarazzo a vivere con la sorella che, per ravvivare il rapporto con Samuel, ha deciso di dare una svolta trasgressiva alla loro relazione. Manuela continuerà a tremare e a non sapere che fare ma per fortuna una bella notizia la farà distrarre. Intanto tra Guido e Mariella la distanza sarà sempre più grande ma mentre l’Altieri spererà che con il tempo il suo compagno dimentichi Claudia, quest’ultima non smetterà di preoccuparsi del tempo che passa e sarà sempre più fragile. Rossella si interrogherà sul futuro del reparto e si domanderà su chi possa prendere il posto di Luca come primario... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

