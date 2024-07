Un Passo dal Cielo Anticipazioni 8 luglio 2024, Repliche: Francesco nei guai mentre Vincenzo è geloso di Fedez!

Anticipazioni TV

Nella puntata di Un Passo dal Cielo in onda, in replica, l’8 luglio 2024, vedremo che Francesco dovrà affrontare diversi pericoli, tra qui un sequestro e una pesante accusa di aggressione. Vincenzo sarà geloso di... Fedez! Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame dell’episodio della Fiction di Rai1.

Nuovo appuntamento con le repliche della quarta stagione di Un Passo dal Cielo. Negli episodi della Fiction con Daniele Liotti, in onda l’8 luglio 2024, alle ore 14.05, vedremo che Francesco sarà vittima di diversi guai. Non solo dovrà mettere in allerta Livia dal Maestro ma dovrà pure liberarsi di tre narcotrafficanti che prenderanno lui ed Emma in ostaggio e poi sarà costretto a scagionarsi dalla pesante accusa di aver aggredito una donna. A San Candido arriverà Cristina, la sorella di Huber mentre Vincenzo sarà tormentato da Fedez, con cui crederà che Eva lo tradisca.

Un Passo dal Cielo: la quarta stagione in onda, in replica, su Rai1

Continuano le repliche di Un Passo dal Cielo. Su Rai1 è arrivata la quarta stagione, quella con Daniele Liotti al posto di Terence Hill. Cambio di guardia nel corpo della forestale di San Candido, dopo che Pietro Thiene ha deciso di partire per il Nepal e di cominciare una nuova vita. Al suo posto è arrivato Francesco Neri, il cui passato è funestato da un grave lutto, la morte di suo figlio, di cui sua moglie Livia lo accusa. In paese è arrivata anche l’etologa Emma, interpretata da Pilar Fogliati, molto amica di Pietro e purtroppo malata. Vincenzo ed Eva, in questa stagione, sono una coppia ma non mancheranno gelosie e incomprensioni tra i due.

Un Passo dal Cielo dovrebbe farci compagnia per quasi tutta l’estate. A fine agosto sarà sostituito dalle repliche di Che Dio ci Aiuti, che lascerà a sua volta il posto alla nuova stagione de Il Paradiso delle Signore, in arrivo il 9 settembre 2024.

Un Passo dal Cielo Anticipazioni: Il sentiero verso casa

Dopo l’addio di Pietro e l’arrivo di Francesco Neri, a San Candido viene ritrovato il corpo di una turista, in vacanza nel paese. Francesco e la polizia si impegnano a scoprire cosa sia successo alla donna. Neri deve però occuparsi anche di un’altra faccenda. Sua moglie Livia, dopo la loro separazione burrascosa, ha deciso di andare a vivere nella comunità guidata da Albert Kroess, che tutti chiamano il Maestro. Il forestale mette in guardia la consorte sul pericolo che sta correndo. Vincenzo invece conosce Cristina, la sorella di Huber. La donna ha raggiunto il fratello per gli ultimi preparativi del suo matrimonio ma quando vede Nappi…

Anticipazioni Un Passo dal Cielo: Sfida verticale

Francesco non ha pace, tutti i guai arrivano per lui. Il capo della forestale viene preso in ostaggio da tre narcotrafficanti, che si trovano in alta montagna dopo aver effettuato un atterraggio di fortuna. Le cose si complicano ulteriormente quando i tre prendono di mira pure Emma, che si ritrova quindi implicata in una vicenda più grande di lei. Vincenzo si trova a dover gestire la furia di Cristina, che vuole vendicarsi di Hans. Nappi deve però guardarsi le spalle da un nuovo possibile rivale, Fedez. Il rapper è arrivato a San Candido per trovare Eva, una sua vecchia amica, per cui sembra provare molto più di un semplice affetto. Il poliziotto si convince che la sua fidanzata lo tradisca con il musicista e drizza le antenne pronto all’attacco.

Trame e Anticipazioni Un Passo dal Cielo: L’accusa

Per Neri non c’è pace. Dopo essere stato sequestrato e aver lottato per liberarsi, si vede piombare addosso una grave accusa. Francesco è accusato di aver aggredito una donna, ritrovata poco dopo in fin di vita. Il forestale dovrà fare di tutto per far cadere le accuse su di lui e la cosa non sarà facile, visto che pure Emma crede che lui possa essere colpevole. Vincenzo intanto è ancora tormentato da Fedez e per non perdere la sua Eva, vuole far saltare il contratto che la compagna ha con il rapper. Cristina, per ringraziarlo del suo sostegno, si fa avanti per aiutarlo.

Un Passo dal Cielo va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.05 su Rai1.