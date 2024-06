Un Passo dal Cielo e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 21 giugno 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Un Passo dal Cielo e Un Posto al Sole per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 21 giugno 2024 rispettivamente su Rai 1 e Rai 3.

Torna l'appuntamento con Un Passo dal Cielo, la fiction tutta italiana di Rai 1 che questa settimana va in onda in replica dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due serie televisive di oggi 21 giugno 2024.

Un Passo dal Cielo: La Trama di oggi 21 giugno 2024

Nella Puntata in replica di Un Passo dal Cielo di oggi - 21 giugno 2024 - Pietro si troverà ad affrontare alcuni fantasmi del passato e ad aiutare nuovamente Natasha, il cui figlio sarà rapito. Intanto Vincenzo deve rimettersi in sesto dopo che Silvia lo ha lasciato mentre Giorgio vuole trovare al più presto un lavoro per sposare Chiara. Alla forestale intanto è arrivata una nuova leva, Tommaso Belli, che si rivela sin da subito un ragazzo in gamba... Qui la trama completa di Un Passo dal Cielo.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 21 giugno 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 21 giugno 2024 - Roberto sarà sempre più teso e nervoso. Sarà tutta colpa della stampa che, il giorno del test del DNA, sorprenderà Ferri. Un giornalista lo tormenterà con le domande e lo farà infuriare. Ma chi avrà avvertito i media? Chi avrà voluto rendere ancora più complicata una situazione già di suo piuttosto preoccupante? Guido sarà sempre più coinvolto da Claudia e in occasione dell’uscita di un manifesto che ritrae il Del Bue e la Costa mentre si baciano, farà una confessione molto scottante a Michele. Niko penserà di parlare con Jimmy e di rivelargli personalmente della vacanza che vuole fare con Valeria... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

