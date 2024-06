Un Passo dal Cielo Anticipazioni 21 giugno 2024, Repliche: Il recente passato torna ad assillare Pietro!

Anticipazioni TV

Nella puntata di Un Passo dal Cielo in onda su Rai1 – in replica - il 21 giugno 2024, Pietro dovrà ancora una volta aiutare Natasha mentre Vincenzo sarà costretto a ricominciare da capo. Silvia lo ha lasciato. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della Fiction che sostituisce Il Paradiso delle Signore per l’estate 2024.

Le Anticipazioni della puntata di Un Passo dal Cielo, in onda – in replica – su Rai1 il 21 giugno 2024, e intitolata Il figlio delle Stelle, ci rivelano che Pietro si troverà ad affrontare alcuni fantasmi del passato e ad aiutare nuovamente Natasha, il cui figlio sarà rapito. Intanto Vincenzo deve rimettersi in sesto dopo che Silvia lo ha lasciato mentre Giorgio vuole trovare al più presto un lavoro per sposare Chiara. Alla forestale intanto è arrivata una nuova leva, Tommaso Belli, che si rivela sin da subito un ragazzo in gamba. L’episodio della Fiction con Terence Hill che vedremo venerdì 21 giugno 2024, è il primo della terza stagione, andata in onda in prima visione nel gennaio 2015.

Un Passo dal Cielo: la terza stagione arriva in replica su Rai1

Un Passo dal Cielo continuerà a farci compagnia con la terza stagione, ovviamente in replica. La Fiction con Terence Hill ha preso il posto de Il Paradiso delle Signore per buona parte dell’estate 2024. A fine agosto arriveranno le repliche di Che Dio Ci Aiuti ma sino ad allora saranno trasmessi gli episodi della serie ambientata prima a San Candido e poi a San Vito di Cadore. La nuova stagione de Il Paradiso delle Signore arriverà a settembre 2024 e sono previste grandi novità e piacevoli arrivi.

Un Passo dal Cielo Anticipazioni: Pietro di nuovo nei guai con Natasha

Pietro ha vendicato Anya e dopo gli eventi della seconda stagione, lui e Natasha vivono insieme nella capanna. La ragazza però sparisce all’improvviso e viene vista, per l’ultima volta, salire su un’auto a San Candido. Il veicolo viene ritrovato abbandonato e al suo interno vi sono diverse macchie di sangue e un’arma. Poco dopo viene ritrovato il cadavere di un uomo e si scopre che questi apparteneva a un giro di prostituzione. Natasha viene sospettata di omicidio e pare proprio che la pistola con cui ha sparato, sia quella di Pietro, con cui è sicuro sia fuggita. Thiene non crede che la giovane sia colpevole e pensa ci sia un’altra spiegazione. La giovane torna da lui all’improvviso e ha con sé un bambino. Il piccolo è suo figlio Eugenj, che lei credeva essere morto insieme al suo compagno.

Natasha nega di essere un’assassina e presto la polizia scopre che il proiettile che ha ucciso il trafficante, non appartiene alla pistola di Pietro. I veri assassini si presentano molto presto e riescono a riprendersi il piccolo Eugenj, trascinandolo in macchina con loro e dandosi alla fuga. Pietro e Tommaso, il suo nuovo aiutante, si gettano al loro inseguimento.

Anticipazioni Un Passo da Cielo: Giorgio e Chiara presto sposi ma c’è un problema…

Tommaso si dimostra molto in gamba. È grazie alla sua memoria fotografica che la polizia riesce ad avere una descrizione accurata dell’auto che ha portato via Eugenj. Della presenza del ragazzo non è però entusiasta Giorgio, che sperava di ottenere un posto come forestale. Lui e Chiara vorrebbero sposarsi molto presto ma prima devono trovare l’occasione giusta per rivelarlo a tutti ma soprattutto devono anche avere la giusta sistemazione. Giorgio è molto teso perché vorrebbe avere un lavoro e non rimanere disoccupato ma soprattutto vorrebbe stare al passo con la fidanzata, che potrebbe presto ottenere un lavoro molto qualificato nella cucina dello chef Karl Reuter. Vincenzo invece è sopraffatto dagli eventi. Silvia lo ha lasciato nonostante la loro riconciliazione e deve persino occuparsi di una capricciosa e piuttosto turbolenta top model, Eva Fernandez, arrivata a San Candido per scontare una pena ai servizi sociali per evasione fiscale. Tra i due c’è un’iniziale antipatia ma presto capiscono di avere molto più in comune di quanto pensino.

Un Passo dal Cielo va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.05 su Rai1.