Un Passo dal Cielo e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 20 giugno 2024

Scopriamo le Anticipazioni di Un Passo dal Cielo e Un Posto al Sole per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 20 giugno 2024 rispettivamente su Rai 1 e Rai 3.

Torna l'appuntamento con Un Passo dal Cielo, la fiction tutta italiana di Rai 1 che questa settimana va in onda in replica dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due serie televisive di oggi 20 giugno 2024.

Un Passo dal Cielo: La Trama di oggi 20 giugno 2024

Nella Puntata in replica di Un Passo dal Cielo di oggi - 20 giugno 2024 - Pietro riuscirà a vendicare la memoria di Anya, sgominando la banda di sfruttatori che ha tenuto sotto controllo sia lei che Natasha. Vincenzo scopre che Silvia è incinta ma che lui non è il padre. Nappi dovrà decidere se lasciare che la sua amata parta per sempre oppure salvare la loro relazione... Qui la trama completa di Un Passo dal Cielo.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 20 giugno 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 20 giugno 2024 - Rossella deciderà di parlare apertamente con Nunzio e di aprirgli il suo cuore. La Graziani, spinta da Silvia, sembrerà trovare la forza di affrontare il Cammarota per rivelargli i suoi veri sentimenti. Il cuoco ha però cominciato a pensare di dare una chance a Diana e alla loro storia e forse questa volta per Ross non ci saranno speranze. Il loro amore è destinato a finire? Intanto Marina sarà sempre più delusa e ferita dall’atteggiamento di Roberto nei suoi confronti. Ferri è una furia e non riesce a trattenersi. Non permetterà mai e poi mai che Tommaso si allontani da lui ma le cose non si stanno mettendo bene per lui... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

