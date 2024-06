Un Passo dal Cielo Anticipazioni 20 giugno 2024, Repliche: Pietro vendica Anya!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata di Un Passo dal Cielo, in onda – in replica – il 20 giugno 2024. Le Trame dell’episodio della Fiction di Rai1 ci rivelano che Pietro riuscirà a vendicare la memoria di Anya mentre Vincenzo dovrà decidere se stare o non con Silvia dopo aver scoperto che la donna è incinta di un altro.

Nella puntata di Un Passo dal Cielo in onda su Rai1 il 20 giugno 2024, alle ore 14.00, Pietro riuscirà a vendicare la memoria di Anya, sgominando la banda di sfruttatori che ha tenuto sotto controllo sia lei che Natasha. Vincenzo scopre che Silvia è incinta ma che lui non è il padre. Nappi dovrà decidere se lasciare che la sua amata parta per sempre oppure salvare la loro relazione. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame complete dell’appuntamento con la Fiction con Terence Hill. L’episodio è l’ultimo della seconda stagione ed è intitolato Io ti salverò.

Un Passo dal Cielo: ultimo appuntamento con la seconda stagione, in onda in replica su Rai1

Un Passo dal Cielo è tornato a farci compagnia su Rai1. Le repliche della Fiction con Terence Hill hanno sostituito Il Paradiso delle Signore, che tornerà a settembre 2024 con le puntate inedite della nona stagione o meglio settima daily.

La puntata della serie ambientata a San Candido, in onda il 20 giugno 2024 e intitolata Io ti salverò, è l’ultima della seconda stagione. Da venerdì 21 giugno 2024 arriverà la terza stagione, composta da 18 episodi, che saranno trasmessi fino ai primi di luglio.

Un Passo dal Cielo Anticipazioni puntata finale della seconda stagione: Pietro viene accusato di omicidio

Pietro ha scoperto che la misteriosa ragazza con lo stesso tatuaggio di Anya si chiama Natasha ed è costretta a prostituirsi al casinò austriaco chiamato Blauer Adler. Anya aveva cercato di aiutarla a liberarsi dal suo aguzzino Nikolaj ma purtroppo senza successo. Thiene vuole riprovarci ma prima che possa scappare, le guardie del corpo del criminale gli impediscono di portar via Natasha. Il forestale non demorde e si mette in contatto con Vincenzo, che organizza una retata. Nikolai riesce a farla franca ma la polizia riesce a interrogare il proprietario del casinò, che Pietro capito che l’uomo è connivente, accusa senza alcuna pietà. Il criminale, temendo di essere scoperto, decide di agire e di liberarsi sia di Berger che di Pietro. Fa quindi uccidere il suo complice e dà compito a Emma – che si scopre essere una sua ex prostituta – di rubare il distintivo del forestale, in modo da far ricadere la colpa dell’omicidio su di lui. Nappi, trovata questa prova, è costretto a mettere Thiene in stato di fermo, nonostante l’opposizione di tutti e la sua stessa opinione.

Anticipazioni Un Passo dal Cielo: Pietro vendica Anya!

Il piano di Nikolaj sembra funzionare ma Vincenzo è certo che Pietro sia innocente e lo scagiona. Il forestale torna alla capanna e scopre che il suo lupo è ancora sdraiato davanti alla porta; questo vuol dire che chiunque gli abbia rubato il distintivo, è una persona a lui nota. Thiene non ci mette molto a capire che il ladro sia Emma e, dopo averla affrontata, scopre il duro passato della donna, che ha dovuto accettare l’incarico del criminale, per proteggere sua madre e sua sorella in Ucraina. La dottoressa è però decisa a collaborare e fungendo da esca, fa trovare a Nappi e a Pietro il nascondiglio dei malefici sfruttatori.

Nikolaj riesce a fuggire nel bosco portandosi dietro Natasha che, quando Pietro gli si avvicina, minaccia di uccidere. Il lupo salva però la situazione e fiutando il pericolo, salta addosso al gangster e lo fa precipitare giù dal dirupo, liberando la sua vittima e dando a tutti la possibilità di vendicarsi dei soprusi subiti. Vincenzo prova a riavvicinarsi a Silvia e tra i due sembra poterci essere speranza. La ragazza gli rivela però di non poter tornare con lui perché incinta di Tobias. La veterinaria decide di lasciare il Trentino Alto Adige ma Nappi decide di fermarla. Tra Giorgio e Chiara è di nuovo amore e i due si apprestano a vivere una nuova stagione ricca di avventure.

Un Passo dal Cielo va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.05 su Rai1.