Un Passo dal Cielo e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 18 giugno 2024

Scopriamo le Anticipazioni di Un Passo dal Cielo e Un Posto al Sole per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 18 giugno 2024 rispettivamente su Rai 1 e Rai 3.

Torna l'appuntamento con Un Passo dal Cielo, la fiction tutta italiana di Rai 1 che questa settimana va in onda in replica dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due serie televisive di oggi 18 giugno 2024.

Un Passo dal Cielo: La Trama di oggi 18 giugno 2024

Nella Puntata in replica di Un Passo dal Cielo di oggi - 18 giugno 2024 - Pietro e Vincenzo dovranno risolvere il misterioso e oscuro caso della morte di Orlando Tagliavini, il violinista dell’orchestra di San Candido. Nella vita dell’uomo ci sono segreti inquietanti e dolorosi. Successivamente, dopo la festa dei Krampus, Thiene e il commissario dovranno scoprire chi ha investito Robert Mayer, un tranquillo padre di famiglia, che sarà vittima di uno scambio di persona. Giorgio intanto scoprirà di essere ancora innamorato di Chiara e si impegnerà a entrare nel corpo della forestale mentre Vincenzo e Astrid si baceranno ma proprio dopo questo evento romantico, ecco che tornerà Silvia... Qui la trama completa di Un Passo dal Cielo.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 18 giugno 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 18 giugno 2024 - Niko dovrà intervenire per risolvere la tragica situazione in cui si è ritrovata Clara. L'avvocato cercherà di trovare un modo per convincere Alberto a ritornare sui suoi passi e per riportare a casa il piccolo Federico. Saranno ore di panico visto che il Palladini sembrerà sempre più disperato e senza controllo, tanto da far pensare che possa lasciarsi andare a un gesto estremo. Dopo aver discusso nuovamente con Luca sulla sua salute, Ornella sarà costretta a rivelare a Rossella la verità sul medico. Il segreto del dottore non sarà più tale e potrebbe rischiare di perdere il suo lavoro.... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

