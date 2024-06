Un Passo dal Cielo Anticipazioni 18 giugno 2024, Repliche: Scoperte inquietanti e inattesi ritorni sconvolgono Pietro e Nappi

Anticipazioni TV

Nella puntata di Un Passo dal Cielo in onda su Rai1 – in replica - il 18 giugno 2024, Pietro e Vincenzo saranno travolti da inaspettati ritorni e scoperte sconvolgenti. Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame degli episodi della Fiction che sostituisce Il Paradiso delle Signore per l’estate 2024.

Il nuovo appuntamento con Un Passo dal Cielo ci aspetta il 18 giugno 2024, alle ore 14.05 su Rai1. Nella puntata della Fiction – trasmessa in replica nell’estate 2024, al posto de Il Paradiso delle Signore – Pietro e Vincenzo dovranno risolvere il misterioso e oscuro caso della morte di Orlando Tagliavini, il violinista dell’orchestra di San Candido. Nella vita dell’uomo ci sono segreti inquietanti e dolorosi. Successivamente, dopo la festa dei Krampus, Thiene e il commissario dovranno scoprire chi ha investito Robert Mayer, un tranquillo padre di famiglia, che sarà vittima di uno scambio di persona. Giorgio intanto scoprirà di essere ancora innamorato di Chiara e si impegnerà a entrare nel corpo della forestale mentre Vincenzo e Astrid si baceranno ma proprio dopo questo evento romantico, ecco che tornerà Silvia. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame dei due episodi intitolati Musica Silenziosa e L’Ombra del Diavolo.

Un Passo dal Cielo: la seconda stagione in replica su Rai1

Un Passo dal Cielo è tornato a farci compagnia nell’estate 2024. La Fiction con Terence Hill ha sostituto le repliche de Il Paradiso delle Signore e ha preso il posto della Soap con gli episodi delle prime stagioni. Entro questa settimana dovrebbe concludersi la seconda stagione e cominciare la terza, il cui inizio è previsto per venerdì 21 giugno 2024.

La Fiction rimarrà con noi sino a fine agosto, quando sarà sostituita da Che Dio ci Aiuti, sempre in replica. La settima stagione daily de Il Paradiso delle Signore arriverà il prossimo settembre e sono previste grandi novità.

Un Passo dal Cielo Anticipazioni: Musica Silenziosa

Il violinista dell’orchestra di San Candido, Orlando Tagliavini, viene trovato morto. Si tratta certamente di omicidio e la polizia punta il dito contro il fratello Ludovico, che Assunta ha visto discutere con Orlando la sera prima. Vincenzo e la sua squadra si convincono che Ludovico sia colpevole anche perché da lui viene ritrovato il violino del musicista. Pietro è però certo che l'uomo sia innocente e lo dice al commissario. Nappi e Thiene decidono di intensificare le loro ricerche e scoprono una pista che porta alla violinista Anna, con cui Orlando aveva una relazione. Ma la soluzione del caso si trova da un’altra parte e la ragione di questo assassinio, è ben più terribile di un delitto passionale.

Giorgio, convinto dall’avventuroso Stefan Arbeit, decide di partecipare a una pericolosa scalata, molto seguita dai media. Pietro e Chiara cercano di far cambiare idea al ragazzo ma lui ha preso la sua decisione. Purtroppo però le cose non vanno come da lui sperato e rischia persino di perdere la vita. Pietro si presenta proprio al momento giusto. Vincenzo e Astrid passano sempre più tempo insieme e si avvicinano anche se la donna prova ancora un forte legame per il suo ex Franz.

Anticipazioni Un Passo dal Cielo: L’Ombra del Diavolo

Dopo la consueta esibizione dei Krampus, Robert Mayer viene ritrovato gravemente ferito in un fosso. Dalle prime indagini sembra che l’uomo sia stato travolto da un’auto. Pietro ha però dei dubbi. La posizione del corpo dell’uomo gli fa pensare che dietro a tutto questo ci sia una premeditazione. La polizia punta il dito contro Thomas Ferrari, l’ex fidanzato della moglie di Robert, appena uscito di prigione. A peggiorare la sua posizione c’è il fatto che Ferrari è il padre biologico di Nicola, il figlio di Sara. Thomas nega di essere colpevole e pure Pietro è convinto che lui non c’entri nulla. Thiene si convince ancora di più dell’innocenza dell’uomo quando scopre che sta per morire. Ma l’intuizione giusta per risolvere il caso arriva quando viene ritrovata, in panne, l’auto che ha investito Robert. Purtroppo si scopre che la vittima designata non era il Mayer ma proprio Thomas e a volerlo morto è qualcuno del suo passato.

Giorgio intanto riesce a fare pace con Pietro e torna a lavorare alla forestale, pronto a fare l’esame per essere ammesso nel corpo. Il ragazzo capisce di essere ancora innamorato di Chiara, che però ha trovato un nuovo amore in Marco ed è molto felice. Vincenzo non trova pace e dopo aver scambiato un bacio appassionato con Astrid, si trova a dover gestire il ritorno in anticipo di Silvia. Pietro ed Emma cenano insieme e la dottoressa pare essersi innamorata di lui. Thiene si imbatte in una misteriosa ragazza e scopre un dettaglio piuttosto strano sul collo della donna. Vede infatti che ha un tatuaggio identico a quello di Anya. Il forestale non riesce a scoprire altro perché la giovane sale su un’auto con targa viennese e si allontana a tutta velocità.

Un Passo dal Cielo va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.05 su Rai1.