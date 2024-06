Un Passo dal Cielo e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 17 giugno 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Un Passo dal Cielo e Un Posto al Sole per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 17 giugno 2024 rispettivamente su Rai 1 e Rai 3.

Torna l'appuntamento con Un Passo dal Cielo, la fiction tutta italiana di Rai 1 che questa settimana va in onda in replica dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due serie televisive di oggi 17 giugno 2024.

Un Passo dal Cielo: La Trama di oggi 17 giugno 2024

Nella Puntata in replica di Un Passo dal Cielo di oggi - 17 giugno 2024 - Pietro e Vincenzo saranno impegnati a scoprire chi è l’assassino del casaro Gionata e poi a capire che fine abbia fatto Sergio Minardi, esperta guida alpina, scomparso all’improvviso durante una spedizione. Nappi conosce e comincia ad apprezzare la compagnia di Astrid mentre tra Giorgio e Chiara la situazione rimane invariata. La Scotton si iscrive a un corso di cucina e là conosce Marco, un aspirante ristoratore... Qui la trama completa di Un Passo dal Cielo.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 17 giugno 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 17 giugno 2024 - il matrimonio di Clara ed Eduardo avrà un risvolto tragico. I due, appena diventati marito e moglie, dovranno affrontare una novità straziante e molto preoccupante: Alberto ha rapito Federico. La Curcio sarà travolta dal dolore, soprattutto perché Palladini sembrerà sempre più inferocito e decisamente poco incline a tornare indietro sui suoi passi. Il terribile e disperato gesto dell’avvocato, getterà Palazzo Palladini nel caos. Intanto Ornella, ormai al corrente della malattia di Luca, non riuscirà a fare finta di nulla. La dottoressa deciderà di sorvegliare il De Santis ma il suo strano comportamento finirà per insospettire qualcuno... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

