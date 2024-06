Un Passo dal Cielo Anticipazioni 17 giugno 2024, Repliche: Un nuovo amore per Chiara?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata di Un Passo dal Cielo, in onda il 17 giugno 2024, alle ore 14.05. Nei due episodi della Fiction vedremo che Pietro e Vincenzo saranno impegnati a scoprire chi è l’assassino del casaro Gionata e poi a capire che fine abbia fatto Sergio Minardi, esperta guida alpina, scomparso all’improvviso durante una spedizione. Nappi conosce e comincia ad apprezzare la compagnia di Astrid mentre tra Giorgio e Chiara la situazione rimane invariata. La Scotton si iscrive a un corso di cucina e là conosce Marco, un aspirante ristoratore.

Ricordiamo che la Fiction con Terence Hill è in replica e che attualmente sono trasmesse le puntate della seconda stagione. L’appuntamento con Pietro Thiene e Vincenzo Nappi ci farà compagnia sino ad agosto 2024.

Un Passo dal Cielo: la seconda stagione in replica su Rai1

Un Passo dal Cielo continua a farci compagnia nei pomeriggi di Rai1. La Fiction con Terence Hill nei panni di Pietro Thiene è tornata per prendere il posto de Il Paradiso delle Signore, in pausa estiva. Quest’anno a sostituire le vicende del grande magazzino milanese, ci penseranno le Fiction e non la Soap Sei Sorelle, che è però disponibile su RaiPlay e su Rai Premium. Da fine agosto 2024 Un Passo dal Cielo verrà sostituito dalle repliche di Che Dio ci aiuti. La nuova stagione – la nona totale e la settima in versione daily - de Il Paradiso delle Signore è attesa per i primi di settembre 2024.

Un Passo dal Cielo Anticipazioni: Fuori dal Mondo

Pietro e Vincenzo trovano un cane pastore insanguinato, che li porta verso il cadavere del suo padrone. L’uomo si rivela essere il casaro Gionata, molto conosciuto in paese. Nappi e Thiene non hanno dubbi che si tratti di un omicidio e le indagini partono immediatamente. Walter Bini è il primo indiziato; l’uomo aveva dimostrato da tempo di non apprezzare che suo figlio Andrea lavorasse per il casaro. Pietro riesce a dimostrare che Walter non c’entra nulla e le accuse si spostano su Carlo, il figlio di Gionata, che dalla morte del padre ha tratto diversi benefici. Nappi e la sua squadra, aiutati dal nostro forestale, riescono a scoprire che c’è qualcuno che imita alla perfezione i formaggi del caseificio di Carlo e, seguendo questa pista, capiscono chi è il vero colpevole. Huber convince Vincenzo – a cui Silvia ha detto addio - a riprendersi la sua vita e a uscire con sua cugina Astrid, appena separata. L’appuntamento non va come previsto. Tra Giorgio e Chiara la situazione rimane invariata. Il ragazzo vive ancora con Miriam e cerca lavoro mentre la Scotton partecipa a un corso di cucina e là conosce l’aspirante ristoratore Marco.

Anticipazioni Un Passo dal Cielo: La Nuova Via

I partecipanti a una spedizione in montagna vengono salvati in elicottero durante un forte temporale. Il capo del gruppo Stefan Arbeit rivela che la loro guida alpina, Sergio Minardi, è scomparsa e ha lasciato il gruppo la mattina presto. Pietro e Roccia si mettono immediatamente alla sua ricerca ma riescono a trovare solo l’asino di Sergio. Quando però viene ritrovato l’orologio della guida alpina, Vincenzo capisce di dover scavare più a fondo e di dover investigare sui drammi famigliari dell’uomo scomparso. Più tardi Pietro e Roccia, grazie al grande senso dell’orientamento dell’asino, riescono finalmente a trovare il povero Sergio. Chiara continua il suo corso di cucina e lei e Marco si avvicinano moltissimo. Giorgio e Miriam ritrovano la sintonia ma un bagno notturno in piscina rischia di trasformarsi in tragedia. Vincenzo ha preso in simpatia Astrid e l’aiuta dopo che alla donna viene rubata la macchina da una conoscenza fatta su internet.

Un Passo dal Cielo va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.05 su Rai1.