Un Passo dal Cielo e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 16 luglio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Un Passo dal Cielo e Un Posto al Sole per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 16 luglio 2024 rispettivamente su Rai 1 e Rai 3.

Torna l'appuntamento con Un Passo dal Cielo, la fiction tutta italiana di Rai 1 che questa settimana va in onda in replica dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due serie televisive di oggi 16 luglio 2024.

Un Passo dal Cielo: La Trama di oggi 16 luglio 2024

Nella Puntata in replica di Un Passo dal Cielo di oggi - 16 luglio 2024 - Emma torna a San Candido mentre Eva lascia il paese abbandonando Vincenzo e Carmela, sua figlia appena nata. Francesco si convince che Livia non abbia abortito e che suo figlio sia ancora vivo. Il forestale finisce nei guai e, accusato di omicidio, viene arrestato e sbattuto in prigione. La verità dei fatti è però ben diversa e presto verrà alla luce. Intanto nel corpo della forestale arriva Valeria, la sostituta di Roccia e Tommaso... Qui la trama completa di Un Passo dal Cielo.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 16 luglio 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 16 luglio 2024 - Rosa e Don Antoine continueranno a frequentarsi e questa situazione comincerà a infastidire alcuni parrocchiani. Damiano sarà invece molto contento per la sua ex, che può contare sull’aiuto di qualcun altro oltre che lui. Claudia starà per affrontare il suo grande giorno, quello del suo debutto e Guido sarà insieme a lei, in trepidante attesa. Silvia e Michele cercheranno di calmare i bollenti spiriti del Del Bue e invogliarlo a pensare a Mariella e al loro matrimonio. Il vigile sarà però talmente preso dalla Costa da far pensare che ormai non ci siano più speranze di migliorare la situazione. Samuel chiederà consigli a Serena e Manuela per riuscire a riappacificarsi con Micaela. Le sorelle Cirillo sapranno dargli il sostegno che cerca? Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

