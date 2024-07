Un Passo dal Cielo Anticipazioni 16 luglio 2024, Repliche: Emma torna a casa mentre Eva abbandona Vincenzo e la loro figlia

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle puntate di Un Passo da Cielo, in onda – in replica – il 16 luglio 2024 su Rai1. Negli episodi della Fiction vedremo Francesco alle prese con il ritorno di Emma e con la scoperta di un inquietante segreto mentre Vincenzo rimarrà da solo con sua figlia, dopo la fuga di Eva.

Nelle puntate di Un Passo dal Cielo in onda, in replica, su Rai1 il 16 luglio 2024, alle ore 14.05, Emma torna a San Candido mentre Eva lascia il paese abbandonando Vincenzo e Carmela, sua figlia appena nata. Francesco si convince che Livia non abbia abortito e che suo figlio sia ancora vivo. Il forestale finisce nei guai e, accusato di omicidio, viene arrestato e sbattuto in prigione. La verità dei fatti è però ben diversa e presto verrà alla luce. Intanto nel corpo della forestale arriva Valeria, la sostituta di Roccia e Tommaso. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame dei primi episodi della quinta stagione, intitolati Il Ritorno e Le Radici del Male, prima parte.

Un Passo dal Cielo Anticipazioni: la quinta stagione arriva in replica su Rai1

Conclusa la quarta stagione, il 16 luglio 2024 arrivano su Rai1 le repliche della quinta stagione di Un Passo dal Cielo. La Fiction con protagonista prima Terence Hill e poi Daniele Liotti, ci fa compagnia da lunedì 3 giugno 2024 e continuerà a farcela sino ad agosto inoltrato, quando verrà sostituita da Che Dio ci Aiuti, in attesa dell’arrivo, a settembre 2024, degli episodi inediti de Il Paradiso delle Signore 9. Nel pomeriggio del 16 luglio 2024 andrà in onda la prima puntata di Un Passo dal Cielo 5, divisa in due parti e intitolata Il Ritorno, seguita dalla prima parte della seconda puntata intitolata Le Radici del Male.

Un Passo dal Cielo Anticipazioni: Il Ritorno, prima parte

Alla fine della quarta stagione, la gelosia di Francesco non è servita a farlo riavvicinare a Emma. La donna è partita e all’inizio della quinta stagione di Un Passo dal Cielo, fa ritorno dagli Stati Uniti. Neri scopre del suo rientro in paese mentre sta aiutando Adriana Ferrante, una maestra molto impegnata nel sociale ma soprattutto ex adepta della Deva e bisognosa, per questo, di aiuti. Emma fa visita ad Alber Kroess, finito in carcere dopo l’assassinio di Livia ed Eleonora, la sorella di Zoe. L’uomo, che sembra essere pentito e deciso a rimediare ai suoi errori, consegna all’etologa un biglietto con un nome e un numero di telefono. Emma lascia la prigione e si trova invischiata in un’altra brutta storia. Finisce per essere vittima di una rapina, viene narcotizzata e rapita. A compiere il rapimento è Gunther, l’ex braccio desto di Kroess, caduto in disgrazia dopo la fine della Deva. L’uomo minaccia di farle del male se la polizia non gli garantirà che il Maestro uscirà di prigione.

Anticipazioni Un Passo dal Cielo: Il Ritorno, seconda parte

La polizia e la forestale si mettono alla ricerca del covo di Gunther e finalmente lo trovano. Neri è protagonista di uno scontro con lui e viene ferito. Vincenzo decide di far uscire Albert dal carcere e di permettergli di raggiungere il suo braccio destro. Accontentato nelle sue richieste, il criminale lascia gli ostaggi e chiede ad Albert di rifondare la Deva. Il Maestro però non sembra essere d’accordo e quando il suo scagnozzo punta la pistola contro Emma, lui la protegge con il suo corpo. Francesco insegue Gunther e prima che l’uomo si tolga la vita, gli fa una rivelazione sconvolgente, parlando di un figlio di cui Neri ignora l’esistenza. Alla forestale intanto arriva Valeria Ferrante, che sostituisce Roccia e Tommaso. La donna non ha buoni rapporti con sua sorella Adriana e il suo passato è funestato da un grave lutto. Vincenzo ed Eva stanno rimettendo a posto la loro casa ma i lavori vanno a rilento. I due aspettano il loro primo figlio ma dopo aver dato alla luce la piccola Carmela, Eva scappa lasciando un biglietto d’addio sia a Nappi che a sua figlia.

Trame e Anticipazioni Un Passo dal Cielo: Le Radici del Male, prima parte

Francesco vuole vederci chiaro e scoprire perché Gunther abbia parlato di un figlio suo. Neri raggiunge Kroess in ospedale e l’uomo gli conferma che Livia ha abortito. Il forestale non riesce però a crederci e pensa che il suo bambino sia ancora vivo. Adriana informa Francesco che Gunther aveva una compagna, una certa Marta, che si mette in contatto con lui e gli riferisce di avere delle informazioni molto importanti da dirgli. I due si danno appuntamento nel bosco ma la donna viene trovata morta. Francesco viene accusato del suo omicidio e viene arrestato. In carcere viene picchiato e si ritrova a essere tormentato da strane visioni di lui che strangola Marta. Più tardi si scopre che Neri è stato avvelenato e che il veleno si trovava in una tazzina di caffè che Marta gli aveva dato. La donna non voleva di certo aiutarlo, anzi lo aveva attirato nel bosco per vendicarsi di lui. Per proteggersi dalla furia della donna, il forestale aveva davvero cominciato a strangolarla ma la criminale è riuscita a divincolarsi e a colpirlo alla testa.

Un Passo dal Cielo va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.05 su Rai1.