Un Passo dal Cielo e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 15 luglio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Un Passo dal Cielo e Un Posto al Sole per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 15 luglio 2024 rispettivamente su Rai 1 e Rai 3.

Torna l'appuntamento con Un Passo dal Cielo, la fiction tutta italiana di Rai 1 che questa settimana va in onda in replica dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due serie televisive di oggi 15 luglio 2024.

Un Passo dal Cielo: La Trama di oggi 15 luglio 2024

Nella Puntata in replica di Un Passo dal Cielo di oggi - 15 luglio 2024 - Emma difenderà il Maestro e scatenerà la gelosia di Francesco. Cristina cercherà di escludere Eva dalla festa di compleanno di Vincenzo mentre Eva licenzierà la sorella di Huber. La guerra tra le due donne sarà sempre più accesa. Tommaso verrà accusato di omicidio e durante le indagini per scoprire la verità sulla morte di Stephen emergeranno alcuni dettagli sull’omicidio della sorella di Zoe... Qui la trama completa di Un Passo dal Cielo.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 15 luglio 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 15 luglio 2024 - Manuel si troverà in grandi difficoltà. Il piccolo Renda sarà di nuovo tormentato da Pasquale. Il bulletto lo prenderà di nuovo di mira e il bambino non saprà né come difendersi né se la soluzione giusta sia quella di parlarne con la madre. Intanto Samuel cercherà di riappacificarsi con Micaela dopo la loro ultima discussione. Riuscirà il Piccirillo a convincere la ragazza a salvare la loro relazione? Ornella invece si troverà a gestire un caso molto delicato in cui dovrà usare tutto il suo intuito e tutta la sua professionalità... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

